В Черкасской области частично ограничили движение транспорта через Каневскую ГЭС

С 23 по 25 мая движение автотранспорта через Каневскую ГЭС будет частично закрыто. Об этом сообщает Каневский городской совет, передает УНН.

«В связи с проведением восстановительных работ на филиале „Каневская ГЭС“, движение автотранспорта по автодорожному переходу через плотину будет закрыто с 23 по 25 мая по следующему графику:

09:00-11:00 движение закрыто;

11:00-12:00 движение восстановлено;



12:00-14:00 движение закрыто;



14:00-15:00 движение восстановлено;



15:00-17:00 движение закрыто;



17:00 движение восстановлено" - сообщает филиал "Каневской ГЭС" ЧАО "Укргидроэнерго".



"Следовательно, обращаемся к водителям с просьбой отнестись с пониманием к временным неудобствам и, по возможности, учитывать соответствующую информацию при планировании маршрутов движения", - отмечается в сообщении.

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