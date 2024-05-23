В Черкасской области частично ограничили движение транспорта через Каневскую ГЭС

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
  •  103498 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
  •  108058 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  146832 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
22 мая 2024, 09:04  •  142742 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
22 мая 2024, 08:20  •  134791 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
22 мая 2024, 08:18  •  115101 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  121326 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  117305 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  120631 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113915 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

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16 мая 2024, 09:35  •  470164 просмотра

В Черкасской области частично ограничили движение транспорта через Каневскую ГЭС

С 23 по 25 мая в Черкасской области будет частично ограничено движение транспорта через Каневскую ГЭС в связи с проведением восстановительных работ.

Общество •   •  5428 просмотра
В Черкасской области частично ограничили движение транспорта через Каневскую ГЭС

лукашенко сменил начальника Генштаба вооруженных сил беларуси

лукашенко назначил генерал-майора павла муравьева новым начальником Генерального штаба и первым заместителем министра обороны беларуси.

Новости Мира •   •  5567 просмотра
лукашенко сменил начальника Генштаба вооруженных сил беларуси

Нидерланды с союзниками приобретут для Украины дополнительную помощь на 175 млн евро

Нидерланды и союзники закупят дополнительную военную помощь для Украины на сумму 175 миллионов евро через Международный фонд для Украины.

Война •   •  7372 просмотра
Нидерланды с союзниками приобретут для Украины дополнительную помощь на 175 млн евро

Минобразования ищет тренеров для учителей, которые будут преподавать "Защиту Украины" в школах по новой программе

Украина меняет учебную программу по «Защите Украины» для старшеклассников, ища специалистов, которые станут тренерами для учителей по таким темам, как национальная безопасность, военный менеджмент и противодействие информационным угрозам. В июне в Киеве запланированы тренинги, а для проведения эффективных уроков будет закуплено оборудование, в частности, тренажеры и беспилотники.

Общество •   •  6294 просмотра
Минобразования ищет тренеров для учителей, которые будут преподавать "Защиту Украины" в школах по новой программе

Девять из десяти европейцев поддерживают предоставление гуманитарной помощи украинцам

Девять из десяти европейцев поддерживают предоставление гуманитарной помощи и принятие беженцев из Украины на фоне российского вторжения.

Общество •   •  6274 просмотра
Девять из десяти европейцев поддерживают предоставление гуманитарной помощи украинцам

российские пограничники "украли" 20 эстонских буев на реке Нарва

россия демонтировала более 20 эстонских пограничных буев в эстонских водах, что заставило Эстонию требовать объяснений и их возвращения, что привело к эскалации напряженности между двумя странами.

Новости Мира •   •  6367 просмотра
российские пограничники "украли" 20 эстонских буев на реке Нарва

ВОЗ устанавливает модульные котельные в украинских больницах для обеспечения отопления зимой

ВОЗ устанавливает модульные котельные на дровах в украинских больницах для обеспечения отопления зимой и во время перебоев с электроснабжением.

Общество •   •  6362 просмотра
ВОЗ устанавливает модульные котельные в украинских больницах для обеспечения отопления зимой

Министр финансов США призвала к "более амбициозным" планам G7 по российским активам

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала министров G7 изучить более амбициозные варианты использования замороженных российских активов на сумму 325 миллиардов долларов для помощи Украине, кроме плана ЕС по использованию процентов, полученных от этих активов.

Война •   •  8265 просмотра
Министр финансов США призвала к "более амбициозным" планам G7 по российским активам

Шмыгаль встретился с миссией МВФ: обсудили конфискацию замороженных активов рф и продолжение реформ в Украине

Премьер-министр Шмыгаль встретился с миссией МВФ, обсудил конфискацию замороженных российских активов, восстановление энергетического сектора, децентрализацию и продолжение реформ.

Экономика •   •  8196 просмотра
Шмыгаль встретился с миссией МВФ: обсудили конфискацию замороженных активов рф и продолжение реформ в Украине

Обновление офсайда: ФИФА призывает опробовать новые правила положения "вне игры"

ФИФА призывает протестировать основное изменение в правило офсайда, предложенное Арсеном Венгером, согласно которому положение вне игры будет зависеть от расстояния между нападающим и последним защитником, а не от нынешней интерпретации.

спорт •   •  5764 просмотра
Обновление офсайда: ФИФА призывает опробовать новые правила положения "вне игры"