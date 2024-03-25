На восстановление ДнепроГЭС нужны годы - гендиректор Укргидроэнерго

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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dneprДнепр (река)
"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
  •  42051 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
  •  97833 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
  •  150606 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  147919 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  152490 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  214681 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  180670 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176779 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172834 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140432 просмотра

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18 марта 2024, 18:47  •  471345 просмотра

На восстановление ДнепроГЭС нужны годы - гендиректор Укргидроэнерго

Из-за значительных повреждений, нанесенных ракетными ударами рф, понадобятся годы, чтобы восстановить Днепровскую ГЭС.

Война •   •  5999 просмотра
На восстановление ДнепроГЭС нужны годы - гендиректор Укргидроэнерго

россияне готовят "госслужащих" для работы в оккупированных регионах Украины - Центр нацсопротивления

россияне запустили программу подготовки "государственных служащих" для работы в оккупационных администрациях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, поскольку не смогли найти достаточное количество советников, а выпускники стали легитимными мишенями для Движения сопротивления.

Война •   •  6009 просмотра
россияне готовят "госслужащих" для работы в оккупированных регионах Украины - Центр нацсопротивления

Украина ожидает от СБУ еще большей результативности - Зеленский

Президент Зеленский отметил, что Украина ожидает от СБУ большей эффективности, в частности в отказе российским кораблям действовать в восточной части Черного моря, и высоко оценил боеготовность и эффективность СБУ в защите Украины от коллаборационистов, расследовании военных преступлений и усилении способности в сфере киберзащиты.

Война •   •  7675 просмотра
Украина ожидает от СБУ еще большей результативности - Зеленский

За прошедшие сутки Силы обороны юга ликвидировали 112 захватчиков и уничтожили 27 единиц вооружения и военной техники

За минувшие сутки на Ореховском и Херсонском направлениях Силы обороны юга уничтожили 112 оккупантов и ликвидировали 27 единиц вооружения и военной техники, в том числе 8 артиллерийских систем, 2 зенитно-ракетных комплекса, 15 единиц бронетехники и 2 радиолокационные станции.

Война •   •  6075 просмотра
За прошедшие сутки Силы обороны юга ликвидировали 112 захватчиков и уничтожили 27 единиц вооружения и военной техники

Дальнейшее обсуждение продления либерализации торговли для Украины в ЕС ожидается в среду - СМИ

Бельгийское председательство в Совете ЕС работает над поиском компромиссных рамок для возобновления автономных торговых мер для Украины, при этом Италия предлагает расширить защитные положения до 2021 года, но исключить пшеницу, уменьшив выгоды для Украины с первоначальных 2 миллиардов евро до 1,54 миллиарда евро.

Экономика •   •  7499 просмотра
Дальнейшее обсуждение продления либерализации торговли для Украины в ЕС ожидается в среду - СМИ

В горах Закарпатья спасли заблудившихся "альпинистов", которые пытались попасть в Румынию

Трое молодых людей, которые пытались незаконно пересечь границу с Румынией, заблудились на Закарпатье, были спасены пограничниками, которые предоставили им еду и тепло перед составлением административных протоколов.

Общество •   •  7104 просмотра
В горах Закарпатья спасли заблудившихся "альпинистов", которые пытались попасть в Румынию

Ракетная атака рф на Киев: на Печерске под завалами ищут еще одного человека

Еще один человек может находиться под завалами здания спортзала в Печерском районе Киева, поврежденного в результате российской ракетной атаки, в результате которой были ранены 10 человек, в том числе 16-летняя девушка.

Война •   •  10404 просмотра
Ракетная атака рф на Киев: на Печерске под завалами ищут еще одного человека

Зеленский присвоил трем полковникам СБУ звание бригадных генералов

Президент Владимир Зеленский присвоил трем высокопоставленным чиновникам Службы безопасности Украины звание бригадных генералов.

Война •   •  10424 просмотра
Зеленский присвоил трем полковникам СБУ звание бригадных генералов

Оккупанты на ВОТ сгоняют "бюджетников" на митинги в память погибших в москве

Оккупанты принудительно сгоняют украинцев с оккупированных территорий для участия в митингах памяти жертв в москве, организованных для демонстрации "единства народов".

Война •   •  10196 просмотра
Оккупанты на ВОТ сгоняют "бюджетников" на митинги в память погибших в москве

Президент наградил знаком отличия "За мужество и отвагу" военных контрразведчиков СБУ

Президент Зеленский наградил департамент военной контрразведки СБУ орденом "За мужество и отвагу" за защиту суверенитета и территориальной целостности Украины.

Война •   •  9970 просмотра
Президент наградил знаком отличия "За мужество и отвагу" военных контрразведчиков СБУ