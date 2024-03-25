На восстановление ДнепроГЭС нужны годы - гендиректор Укргидроэнерго

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Из-за значительных повреждений, нанесенных ракетными ударами рф, понадобятся годы, чтобы восстановить Днепровскую ГЭС.
россияне готовят "госслужащих" для работы в оккупированных регионах Украины - Центр нацсопротивления
россияне запустили программу подготовки "государственных служащих" для работы в оккупационных администрациях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, поскольку не смогли найти достаточное количество советников, а выпускники стали легитимными мишенями для Движения сопротивления.
Украина ожидает от СБУ еще большей результативности - Зеленский
Президент Зеленский отметил, что Украина ожидает от СБУ большей эффективности, в частности в отказе российским кораблям действовать в восточной части Черного моря, и высоко оценил боеготовность и эффективность СБУ в защите Украины от коллаборационистов, расследовании военных преступлений и усилении способности в сфере киберзащиты.
За прошедшие сутки Силы обороны юга ликвидировали 112 захватчиков и уничтожили 27 единиц вооружения и военной техники
За минувшие сутки на Ореховском и Херсонском направлениях Силы обороны юга уничтожили 112 оккупантов и ликвидировали 27 единиц вооружения и военной техники, в том числе 8 артиллерийских систем, 2 зенитно-ракетных комплекса, 15 единиц бронетехники и 2 радиолокационные станции.
Дальнейшее обсуждение продления либерализации торговли для Украины в ЕС ожидается в среду - СМИ
Бельгийское председательство в Совете ЕС работает над поиском компромиссных рамок для возобновления автономных торговых мер для Украины, при этом Италия предлагает расширить защитные положения до 2021 года, но исключить пшеницу, уменьшив выгоды для Украины с первоначальных 2 миллиардов евро до 1,54 миллиарда евро.
В горах Закарпатья спасли заблудившихся "альпинистов", которые пытались попасть в Румынию
Трое молодых людей, которые пытались незаконно пересечь границу с Румынией, заблудились на Закарпатье, были спасены пограничниками, которые предоставили им еду и тепло перед составлением административных протоколов.
Ракетная атака рф на Киев: на Печерске под завалами ищут еще одного человека
Еще один человек может находиться под завалами здания спортзала в Печерском районе Киева, поврежденного в результате российской ракетной атаки, в результате которой были ранены 10 человек, в том числе 16-летняя девушка.
Зеленский присвоил трем полковникам СБУ звание бригадных генералов
Президент Владимир Зеленский присвоил трем высокопоставленным чиновникам Службы безопасности Украины звание бригадных генералов.
Оккупанты на ВОТ сгоняют "бюджетников" на митинги в память погибших в москве
Оккупанты принудительно сгоняют украинцев с оккупированных территорий для участия в митингах памяти жертв в москве, организованных для демонстрации "единства народов".
Президент наградил знаком отличия "За мужество и отвагу" военных контрразведчиков СБУ
Президент Зеленский наградил департамент военной контрразведки СБУ орденом "За мужество и отвагу" за защиту суверенитета и территориальной целостности Украины.