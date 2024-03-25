На восстановление ДнепроГЭС нужны годы - гендиректор Укргидроэнерго

Для того, чтобы восстановить работу ДнепроГЭС в том объеме, в котором она работала до атаки рф, нужны будут годы. Об этом в прямом эфире телеканала Суспільне рассказал генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота, передает УНН.

Мы уже понимаем, что ДнепроГЭС одна станция выведена на долгое время. Еще не можем понять сколько времени потребуется, но мы уже понимаем, что станцию воссоздать до ракетного удара - это потребуются годы - заявил Сирота.

Он напомнил, что именно в ДнепроГЭС-2 попало более 6 ракет, поэтому ущерб нанесен большой.

По его словам, сейчас невозможно разобрать все завалы, поскольку и перекрытия, и стены с подкрановыми балками наклонились на машинный зал. Необходимо демонтировать верхнюю часть машзала, чтобы можно было добраться до нижней.

Сирота сообщил, что в субботу, 23 марта, было проведено совещание с председателем Запорожской ОВА, чтобы к ликвидации последствий присоединились специалисты ГСЧС с техникой для демонтажа перекрытия.

"Сама плотина на сегодняшний день не нарушена. Только нарушены подкрановые балки, которые находятся на плотине и мостовой переход. Мы постараемся как можно быстрее восстановить мостовой переход", - отметил Сирота.

Он также указал, что необходимо 10 дней, чтобы понять, будет ли возможно присоединить станцию к генерации.

Напомним

Утром 22 марта во время массированной атаки рф в Днепровскую ГЭС попали 8 ракетокт.

После утечки нефти, вызванной российским нападением на Днепровскую ГЭС, качество воды в Днепре постепенно улучшается, хотя в некоторых районах все еще наблюдается повышенный уровень нефтепродуктов.