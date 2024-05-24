Пожар в Черкассах: спасатели эвакуировали 21 человека, четверо госпитализированы

В Черкассах после пожара удалось спасти 21 человека, четверо госпитализированы с отравлением. Причина пожара - уточняется. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

Во время пожара в квартире на 5-м этаже многоэтажного дома в Черкассах эвакуирован 21 человек.

К счастью, с помощью автолестницы и лестничных клеток удалось безопасно вывести жителей с 8 и 9 этажей.

В больницу были доставлены трое детей 2007, 2008 и 2010 годов рождения, а также мужчина 1986 года рождения, которые получили признаки отравления продуктами горения. Их состояние осмотрели медики скорой помощи, и их госпитализировали для оказания необходимой помощи.

Пожар удалось ликвидировать на площади 40 квадратных метров. Причина возгорания в настоящее время устанавливается.

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