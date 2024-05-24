Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
Пожар в Черкассах: спасатели эвакуировали 21 человека, четверо госпитализированы
Атака в Харькове: рф повредила нежилые помещения и жилые дома, сейчас без пострадавших
Двое погибших, повреждено хозяйственное здание в результате обстрела захваченного Крыма
С начала суток рф нанесла 3 ракетных атаки, 37 авиаударов, 387 ударов беспилотников-камикадзе и 3 000 обстрелов украинских позиций
Войска рф 25 раз обстреляли Сумскую область, вызвав 108 взрывов
В Харькове прогремели взрывы
В захваченном Крыму прогремели взрывы
Археологи: на территории Восточного Тимора люди жили еще более 40 тыс. лет назад
Зеленский призвал мир к более решительной поддержке после российского удара по издательскому комплексу на Харьковщине
Враг атакует: зафиксирована угроза баллистических ракет для южных областей из Крыма
Популярные
На Харьковщине практически не осталось безопасных мест - спикер ОВА
Российский удар по типографии в Харькове: количество пострадавших возросло до 21
Осколок российской ракеты попал в сердце: в Одессе умер 4-летний ребенок, пострадавший во время обстрела 29 апреля
На фронте зафиксировали 79 боестолкновений, на Купянском и Покровском направлении продолжаются бои - Генштаб
Австриец нашел в винном погребе кости мамонта возрастом 40 000 лет
Публикации
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Пожар в Черкассах: спасатели эвакуировали 21 человека, четверо госпитализированы
21 человек был спасен и 4 госпитализированы с отравлением после пожара в многоквартирном доме в Черкассах, причина которого выясняется.
Атака в Харькове: рф повредила нежилые помещения и жилые дома, сейчас без пострадавших
В результате вражеского обстрела были повреждены жилые и нежилые здания в Харькове, но сейчас жертв и пострадавших нет.
Двое погибших, повреждено хозяйственное здание в результате обстрела захваченного Крыма
Два человека погибли и одно хозяйственное здание было повреждено во временно оккупированном рф Крыму.
С начала суток рф нанесла 3 ракетных атаки, 37 авиаударов, 387 ударов беспилотников-камикадзе и 3 000 обстрелов украинских позиций
рф осуществила интенсивные атаки на украинские позиции, включая 3 ракетных удара, 37 авиаударов, 387 ударов беспилотников-камикадзе и около 3 000 обстрелов из различных видов оружия.
Войска рф 25 раз обстреляли Сумскую область, вызвав 108 взрывов
Враг 25 раз обстрелял приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 108 взрывов в разных населенных пунктах.
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове, Украина, произошли взрывы.
В захваченном Крыму прогремели взрывы
Взрывы прогремели во многих городах временно оккупированного Крыма, в частности в Симферополе, Саках, Алуште, Ялте, Джанкое и Евпатории.
Археологи: на территории Восточного Тимора люди жили еще более 40 тыс. лет назад
Археологи нашли каменные артефакты и кости животных в пещере в Восточном Тиморе, что свидетельствует о том, что древние люди жили там около 44 000 лет назад.
Зеленский призвал мир к более решительной поддержке после российского удара по издательскому комплексу на Харьковщине
Вражеские ракетные удары разрушили крупный украинский издательский комплекс в Харьковской области, в результате чего погибли и были ранены люди, из-за отсутствия у Украины систем противовоздушной обороны и дальнобойного вооружения для противодействия российским атакам.
Враг атакует: зафиксирована угроза баллистических ракет для южных областей из Крыма
Военно-Воздушные Силы Украины предупреждают о возможных ракетных ударах по южным регионам со стороны Крыма.