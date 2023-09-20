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В Киеве 4-летний мальчик выпал из окна больницы: начато расследование

В Киеве 4-летний мальчик выпал из окна больницы: начато расследование

Киев • УНН

 • 163855 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. В столице 4-летний мальчик выпал из окна больничной палаты на парапет второго этажа. Правоохранители уже начали расследование, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Киева.

Цитата

«... начато расследование по факту травмирования малолетнего ребенка на территории детской больницы. Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 137 УК Украины - ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей», - говорится в сообщении.

Детали

19 сентября 2023 года, примерно в 18:30, правоохранительные органы столицы получили сообщение о том, что малолетний ребенок получил тяжелые травмы в результате падения с высоты на территории детского медицинского учреждения.

По данным следствия, 4-летний мальчик находился на лечении в инфекционно-диагностическом отделении на четвертом этаже больницы. Оставшись в палате без присмотра отца, он оперся на москитную сетку и выпал из окна на парапет второго этажа.

В результате падения ребенок получил многочисленные травмы.

Сейчас в рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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