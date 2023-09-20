В Киеве 4-летний мальчик выпал из окна больницы: начато расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. В столице 4-летний мальчик выпал из окна больничной палаты на парапет второго этажа. Правоохранители уже начали расследование, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Киева.
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«... начато расследование по факту травмирования малолетнего ребенка на территории детской больницы. Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 137 УК Украины - ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей», - говорится в сообщении.
Детали
19 сентября 2023 года, примерно в 18:30, правоохранительные органы столицы получили сообщение о том, что малолетний ребенок получил тяжелые травмы в результате падения с высоты на территории детского медицинского учреждения.
По данным следствия, 4-летний мальчик находился на лечении в инфекционно-диагностическом отделении на четвертом этаже больницы. Оставшись в палате без присмотра отца, он оперся на москитную сетку и выпал из окна на парапет второго этажа.
В результате падения ребенок получил многочисленные травмы.
Сейчас в рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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