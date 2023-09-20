У Києві 4-річний хлопчик випав з вікна лікарні: розпочато розслідування

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«... розпочато розслідування за фактом травмування малолітньої дитини на території дитячої лікарні. Відомості про подію внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 137 КК України - неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей», - йдеться в повідомленні.

Деталі

19 вересня 2023 року, приблизно о 18:30, правоохоронні органи столиці отримали повідомлення про те, що малолітня дитина отримала тяжкі травми внаслідок падіння з висоти на території дитячого медичного закладу.

За даними слідства, 4-річний хлопчик перебував на лікуванні у інфекційно-діагностичному відділенні на четвертому поверсі лікарні. Залишившись в палаті без нагляду батька, він сперся на москітну сітку та випав з вікна на парапет другого поверху.

Внаслідок падіння дитина отримала численні травми.

Наразі в рамках досудового розслідування встановлюються всі обставини події.

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