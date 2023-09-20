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У Києві 4-річний хлопчик випав з вікна лікарні: розпочато розслідування

У Києві 4-річний хлопчик випав з вікна лікарні: розпочато розслідування

Київ • УНН

 • 163857 перегляди

КИЇВ. 20 вересня. УНН. У столиці 4-річний хлопчик випав з вікна лікарняної палати на парапет другого поверху. Правоохоронці вже розпочали розслідування, передає УНН із посиланням на прокуратуру Києва.

Цитата

«... розпочато розслідування за фактом травмування малолітньої дитини на території дитячої лікарні. Відомості про подію внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 137 КК України - неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей», - йдеться в повідомленні.

Деталі

19 вересня 2023 року, приблизно о 18:30, правоохоронні органи столиці отримали повідомлення про те, що малолітня дитина отримала тяжкі травми внаслідок падіння з висоти на території дитячого медичного закладу.

За даними слідства, 4-річний хлопчик перебував на лікуванні у інфекційно-діагностичному відділенні на четвертому поверсі лікарні. Залишившись в палаті без нагляду батька, він сперся на москітну сітку та випав з вікна на парапет другого поверху.

Внаслідок падіння дитина отримала численні травми.

Наразі в рамках досудового розслідування встановлюються всі обставини події.

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