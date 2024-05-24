У Черкасах чоловік випав з шостого поверху
Київ • УНН
У Черкасах чоловік розбився на смерть, випавши з шостого поверху багатоквартирного будинку, поліція розслідує обставини інциденту.
Сьогодні у Черкасах з вікна шостого поверху багатоквартирного будинку випав чоловік. Прибулі на місце медики констатували смерть, поліція встановлює обставини. Про це УНН пише з посиланням на Суспільне.
Деталі
Інцидент відбувся 24 травня у Черкасах на вулиці Хоменка.
За словами людини, яка викликала службу 102, чоловік випав із шостого поверху. Поліція з'ясовує деталі події. На місці події працюють слідчі з Головного управління поліції Черкаської області.
Нагадаємо
21 людину було врятовано і 4 госпіталізовано з отруєнням після пожежі в багатоквартирному будинку в Черкасах, причина якої з'ясовується.
У Києві 4-річний хлопчик випав з вікна лікарні: розпочато розслідування20.09.23, 14:10 • 163856 переглядiв