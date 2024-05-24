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У Черкасах чоловік випав з шостого поверху

У Черкасах чоловік випав з шостого поверху

Київ • УНН

 • 19676 перегляди

У Черкасах чоловік розбився на смерть, випавши з шостого поверху багатоквартирного будинку, поліція розслідує обставини інциденту.

Сьогодні у Черкасах з вікна шостого поверху багатоквартирного будинку випав чоловік. Прибулі на місце медики констатували смерть, поліція встановлює обставини. Про це УНН пише з посиланням на Суспільне.

Деталі

Інцидент відбувся 24 травня у Черкасах на вулиці Хоменка.

За словами людини, яка викликала службу 102, чоловік випав із шостого поверху. Поліція з'ясовує деталі події. На місці події працюють слідчі з Головного управління поліції Черкаської області.

Нагадаємо

21 людину було врятовано і 4 госпіталізовано з отруєнням після пожежі в багатоквартирному будинку в Черкасах, причина якої з'ясовується.

У Києві 4-річний хлопчик випав з вікна лікарні: розпочато розслідування20.09.23, 14:10 • 163856 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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