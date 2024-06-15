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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Всемирный день ветра, Международный день серфинга, День жонглирования. Что еще можно отметить 15 июня

Всемирный день ветра, Международный день серфинга, День жонглирования. Что еще можно отметить 15 июня

Киев  •  УНН

15 июня 2024, 03:09  •  8918 просмотра

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Сегодня, 15 июня, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня ветра. По мнению экспертов, развитие ветроэнергетики поможет решить целый ряд проблем не только энергетического, но и экономического, а также экологического характера.

Сегодня, 15 июня, в  многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня ветра. Событие впервые отметили в 2007 году в нескольких странах Европы, пишет УНН.

Цель проведения Всемирного дня ветра - повышение понимания общества потенциала и неисчерпаемости ветровых ресурсов и положительных эффектов, которые дает использование возобновляемых источников энергии.

На сегодня ветер является одним из самых перспективных альтернативных источников энергии. По мнению экспертов, развитие ветроэнергетики поможет решить целый ряд проблем не только энергетического, но и экономического, а также экологического характера.

В частности, активная работа в этом направлении может способствовать сокращению огромных сумм, которые ежегодно вкладываются в энергетику. В результате, не будет так остро стоять проблема ограниченности ресурсов ископаемого топлива, мир сможет преодолеть кризис глобального изменения климата.

С 2011 года по инициативе ООН 15 июня проходят мероприятия по случаю Дня защиты пожилых людей.

Пожилыми людьми считаются лица, которым больше 60 лет. Во Всемирной организации здравоохранения для них даже предложили специальную классификацию: 60-74 лет - пожилые люди, 75-89 - старики, более 90 лет - долгожители.

По прогнозам Организации Объединенных Наций, в середине ХХІ века количество пожилых людей будет составлять почти 20% от всего населения нашей планеты. Больше всего их будет в развивающихся странах.

В Украине, по оценкам экспертов, таких людей было более 11 миллионов.

По статистике, каждый шестой пожилой человек на Земле подвергается плохому обращению со стороны своих родных, соседей и посторонних людей.

Любители активного отдыха в третью субботу июня могут присоединиться к Международному дню серфинга.

Серфинг зародился на острове океанической культуры Полинезии и впервые был обнаружен капитаном Куком в 1778 году. Первое крупное соревнование по серфингу было проведено еще в 1928 году в Калифорнии. Мировой рекорд по самой длинной поездке - 3 часа 55 минут, установленный серфером Гэри Сааведрой в 2011 году.

Поклонники циркового искусства сегодня могут отметить Всемирный день жонглирования. Событие основано в честь того, что 15 июня 1947 года была создана Международная ассоциация жонглеров.

Жонглирование - это манипулирование различными предметами, в частности мячами, кольцами, булавами и тому подобное. Благодаря жонглированию можно развить ловкость рук и координацию, выпрямить осанку и даже избавиться от стрессового напряжения и улучшить настроение.

Еще сегодня обязательно надо улыбаться, ведь 15 июня - это неофициальный День силы улыбки.

Ученые доказали, что люди, которые часто улыбаются, живут дольше и счастливее, улыбаясь мы ведем активную борьбу со стрессом, способствуем снижению кровяного давления и стимулируем работу мозга.

Также сегодня любители окружающей среды и фотоискусства могут присоединиться ко Дню фотографии природы.

По церковному календарю сегодня День памяти святого пророка Амоса, который родился в ѴІІІ веке до нашей эры близ Вифлеема в небогатой семье.

Считается, что Амос был первым известным пророком-писателем, а многие его пророчества сбылись.

Именины 15 июня празднуют Михаил, Степан, Семен.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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