Всесвітній день вітру, Міжнародний день серфінгу, День жонглювання. Що ще можна відзначити 15 червня

Сьогодні, 15 червня, у багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагоди Всесвітнього дня вітру. Подія вперше відзначити у 2007 році в декількох країнах Європи, пише УНН.

Мета проведення Всесвітнього дня вітру - підвищення розуміння суспільства потенціалу та невичерпності вітрових ресурсів і позитивних ефектів, які дає використання відновлюваних джерел енергії.

На сьогодні вітер є одним найперспективнішніх альтернативних джерел енергії. На думку експертів, розвиток вітроенергетики допоможе вирішити цілу низку проблем не тільки енергетичного, а й економічного, а також екологічного характеру.

Зокрема, активна робота в цьому напрямку може сприяти скороченню величезних сум, які щорічно вкладаються в енергетику. В результаті, не буде так гостро стояти проблема обмеженості ресурсів викопного палива, світ зможе подолати кризу глобальної зміни клімату.

З 2011 року за ініціативи ООН 15 червня відбуваються заходи з нагоди Дня захисту людей похилого віку.

Людьми похилого віку вважаються особи, яким більше 60 років. У Всесвітній організації охорони здоров’я для них навіть запропонували спеціальну класифікацію: 60-74 років – літні люди, 75-89 – старі люди, більше 90 років – довгожителі.

За прогнозами Організації Об’єднаних Націй, у середині ХХІ століття кількість людей похилого віку складатиме майже 20% від усього населення нашої планети. Найбільше їх буде у країнах, що розвиваються.

В Україні, за оцінками експертів, таких людей було більше 11 мільйонів.

За статистикою, кожна шоста людина похилого віку на Землі зазнає поганого поводження з боку своїх рідних, сусідів та сторонніх людей.

Любителі активного відпочинку у третю суботу червня можуть долучитися до Міжнародного дня серфінгу.

Серфінг зародився на острові океанічної культури Полінезії та вперше був виявлений капітаном Куком у 1778 році. Перше велике змагання з серфінгу було проведено ще 1928 року в Каліфорнії. Світовий рекорд з найдовшої поїздки — 3 години 55 хвилин, встановлений серфером Гері Сааведрою в 2011 році.

Шанувальники циркового мистецтва сьогодні можуть відзначити Всесвітній день жонглювання. Подія започаткована на честь того, що 15 червня 1947 року була створена Міжнародна асоціація жонглерів.

Жонглювання – це маніпулювання різноманітними предметами, зокрема м’ячами, кільцями, булавами тощо. Завдяки жонглюванню можна розвинути спритність рук та координацію, випрямити поставу і навіть позбавитись стресової напруги та покращити настрій.

Ще сьогодні обов’язково треба посміхатися, адже 15 червня – це неофіційний День сили посмішки.

Вчені довели, що люди, які часто посміхаються, живуть довше та щасливіше, посміхаючись ми ведемо активну боротьбу зі стресом, сприяємо зниженню кров’яного тиску та стимулюємо роботу мозку.

Також сьогодні любителі навколишнього середовища та фотомистецтва можуть долучитися до Дня фотографії природи.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого пророка Амоса, який народився у VІІІ столітті до нашої ери поблизу Віфлеєма в небагатій родині.

Вважається, що Амос був першим відомим пророком-письменником, а багато його пророцтв збулися.

Іменини 15 червня святкують Михайло, Степан, Семен.