Всесвітній день вітру, Міжнародний день серфінгу, День жонглювання. Що ще можна відзначити 15 червня

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 7341 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 31835 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 60052 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 106676 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 131554 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 136620 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 234797 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170640 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190088 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172965 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.6 м/с
55 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

28 березня, 23:40 • 20088 перегляди
Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

29 березня, 00:07 • 14673 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 19591 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 29060 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

03:09 • 36461 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 234797 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 356592 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 372794 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 288622 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 361762 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 57418 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 74338 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 85961 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 169386 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 171976 перегляди
Актуальне
Всесвітній день вітру, Міжнародний день серфінгу, День жонглювання. Що ще можна відзначити 15 червня

Всесвітній день вітру, Міжнародний день серфінгу, День жонглювання. Що ще можна відзначити 15 червня

Київ • УНН

 • 102217 перегляди

Сьогодні, 15 червня, у багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагоди Всесвітнього дня вітру. На думку експертів, розвиток вітроенергетики допоможе вирішити цілу низку проблем не тільки енергетичного, а й економічного, а також екологічного характеру.

Сьогодні, 15 червня, у  багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагоди Всесвітнього дня вітру. Подія вперше відзначити у 2007 році в декількох країнах Європи, пише УНН.

Мета проведення Всесвітнього дня вітру - підвищення розуміння суспільства потенціалу та невичерпності вітрових ресурсів і позитивних ефектів, які дає використання відновлюваних джерел енергії.

На сьогодні вітер є одним найперспективнішніх альтернативних джерел енергії. На думку експертів, розвиток вітроенергетики допоможе вирішити цілу низку проблем не тільки енергетичного, а й економічного, а також екологічного характеру.

Зокрема, активна робота в цьому напрямку може сприяти скороченню величезних сум, які щорічно вкладаються в енергетику. В результаті, не буде так гостро стояти проблема обмеженості ресурсів викопного палива, світ зможе подолати кризу глобальної зміни клімату.

З 2011 року за ініціативи ООН 15 червня відбуваються заходи з нагоди Дня захисту людей похилого віку.

Людьми похилого віку вважаються особи, яким більше 60 років. У Всесвітній організації охорони здоров’я для них навіть запропонували спеціальну класифікацію: 60-74 років – літні люди, 75-89 – старі люди, більше 90 років – довгожителі.

За прогнозами Організації Об’єднаних Націй, у середині ХХІ століття кількість людей похилого віку складатиме майже 20% від усього населення нашої планети. Найбільше їх буде у країнах, що розвиваються.

В Україні, за оцінками експертів, таких людей було більше 11 мільйонів.

За статистикою, кожна шоста людина похилого віку на Землі зазнає поганого поводження з боку своїх рідних, сусідів та сторонніх людей.

Любителі активного відпочинку у третю суботу червня можуть долучитися до Міжнародного дня серфінгу.

Серфінг зародився на острові океанічної культури Полінезії та вперше був виявлений капітаном Куком у 1778 році. Перше велике змагання з серфінгу було проведено ще 1928 року в Каліфорнії. Світовий рекорд з найдовшої поїздки — 3 години 55 хвилин, встановлений серфером Гері Сааведрою в 2011 році.

Шанувальники циркового мистецтва сьогодні можуть відзначити Всесвітній день жонглювання. Подія започаткована на честь того, що 15 червня 1947 року була створена Міжнародна асоціація жонглерів.

Жонглювання – це маніпулювання різноманітними предметами, зокрема м’ячами, кільцями, булавами тощо. Завдяки жонглюванню можна розвинути спритність рук та координацію, випрямити поставу і навіть позбавитись стресової напруги та покращити настрій.

Ще сьогодні обов’язково треба посміхатися, адже 15 червня – це неофіційний День сили посмішки.

Вчені довели, що люди, які часто посміхаються, живуть довше та щасливіше, посміхаючись ми ведемо активну боротьбу зі стресом, сприяємо зниженню кров’яного тиску та стимулюємо роботу мозку.

Також сьогодні любителі навколишнього середовища та фотомистецтва можуть долучитися до Дня фотографії природи.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого пророка Амоса, який народився у VІІІ столітті до нашої ери поблизу Віфлеєма в небагатій родині.

Вважається, що Амос був першим відомим пророком-письменником, а багато його пророцтв збулися.

Іменини 15 червня святкують Михайло, Степан, Семен.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

УНН Lite
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,787.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,882.79