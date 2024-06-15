Киев • УНН
Шольц обвинил путина в попытке подорвать поддержку Украины среди европейских стран, делая вид, что он открыт для мирных переговоров.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что предложение российского диктатора владимира путина о якобы мире не сыграет никакой роли на Саммите мира в Швейцарии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Сообщается, что выступая в кулуарах саммита лидеров "Большой семерки" в Италии, Шольц заявил, что предложение путина не сыграет никакой роли на Саммите мира в Швейцарии.
"Нам нужен не навязанный мир, а честный и справедливый мир, который уважает территориальную целостность Украины", — заявил он в интервью телеканалу ARD.
Шольц обвинил путина в попытке подорвать поддержку Украины среди европейских стран, делая вид, что он открыт для мирных переговоров.
Также Шольц отклонил требования путина о выводе Украиной войск из четырех восточных регионов, частично оккупированных российскими войсками, в качестве условия каких-либо мирных переговоров.
"Предложение путина ориентировано в основном на внутреннюю аудиторию в различных государствах. Он прекрасно знает, что есть много граждан, которые хотят мирного развития. Поэтому он хочет скрыть тот факт, что именно он начал эту жестокую войну", — сказал Шольц.
Шольц о "мирном" плане путина: "несерьезные" предложения15 июня 2024, 08:47 • 27802 просмотра
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Ранее российский диктатор владимир путин заявил, что россия якобы готова начать переговоры об окончании войны в Украине, но Украине для этого необходимо вывести войска с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и объявить о безъядерном и внеблоковом статусе. Это заявление прозвучало за день до Саммита мира, который устраивает Украина.
МИД Украины заявило, что последние заявления президента рф Владимира Путина о готовности москвы к мирным переговорам - очередные манипулятивные попытки россия выдать себя за миротворца.