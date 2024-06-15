Шольц заявив, що пропозиція путіна не зіграє жодної ролі на Саміті миру

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 2467 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 24769 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 58316 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 105563 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 130576 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 136220 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 233674 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170555 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190053 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172945 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.2 м/с
59 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський про нові призначення в Генштабі та Повітряних силах: “Визначені чіткі терміни, коли нова управлінська структура має дати більше результатів”

Зеленський про нові призначення в Генштабі та Повітряних силах: “Визначені чіткі терміни, коли нова управлінська структура має дати більше результатів”

28 березня, 21:55 • 13826 перегляди
В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

28 березня, 23:40 • 16030 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 15241 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

01:53 • 25540 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

03:09 • 34053 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 233687 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 355676 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 372020 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 287903 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 361073 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 56867 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 73866 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 85515 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 169132 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 171727 перегляди
Актуальне
Шольц заявив, що пропозиція путіна не зіграє жодної ролі на Саміті миру

Шольц заявив, що пропозиція путіна не зіграє жодної ролі на Саміті миру

Київ • УНН

 • 35518 перегляди

Шольц звинуватив путіна у спробі підірвати підтримку України серед європейських країн, роблячи вигляд, що він відкритий для мирних переговорів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що пропозиція російського диктатора володимира путіна про нібито мир не зіграє жодної ролі на Саміті миру у Швейцарії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що виступаючи в кулуарах саміту лідерів "Великої сімки" в Італії, Шольц заявив, що пропозиція путіна не зіграє жодної ролі на Саміті миру у Швейцарії.

"Нам потрібен не нав'язаний мир, а чесний і справедливий мир, який поважає територіальну цілісність України", - заявив він в інтерв'ю телеканалу ARD.

Шольц звинуватив путіна у спробі підірвати підтримку України серед європейських країн, роблячи вигляд, що він відкритий для мирних переговорів.

Також Шольц відхилив вимоги путіна про виведення Україною військ із чотирьох східних регіонів, частково окупованих російськими військами, як умову будь-яких мирних переговорів.

"Пропозиція путіна орієнтована здебільшого на внутрішню аудиторію в різних державах. Він прекрасно знає, що є багато громадян, які хочуть мирного розвитку. Тому він хоче приховати той факт, що саме він почав цю жорстоку війну", - сказав Шольц.

Шольц про "мирний" план путіна: "несерйозні" пропозиції15.06.2024, 11:47 • 31938 переглядiв

Доповнення

Раніше російський диктатор володимир путін заявив, що росія нібито готова почати переговори про закінчення війни в Україні, але Україні для цього необхідно вивести війська з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і оголосити про без'ядерний і позаблоковий статус. Ця заява прозвучала за день до Саміту миру, який влаштовує Україна.  

МЗС України заявило про те, що останні заяви президента рф володимира путіна про готовність москви до мирних переговорів - чергові маніпулятивні спроби росія видати себе за миротворця.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМіністерство закордонних справ України
bloomberg-lpBloomberg L.P.
shveitsariiaШвейцарія
italiiaІталія
olaf-sholtsОлаф Шольц
ukrainaУкраїна
donetskДонецьк
zaporizhzhiaЗапоріжжя
khersonХерсон
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,787.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,882.79