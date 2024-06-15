Шольц заявив, що пропозиція путіна не зіграє жодної ролі на Саміті миру
Київ • УНН
Шольц звинуватив путіна у спробі підірвати підтримку України серед європейських країн, роблячи вигляд, що він відкритий для мирних переговорів.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що пропозиція російського диктатора володимира путіна про нібито мир не зіграє жодної ролі на Саміті миру у Швейцарії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
Повідомляється, що виступаючи в кулуарах саміту лідерів "Великої сімки" в Італії, Шольц заявив, що пропозиція путіна не зіграє жодної ролі на Саміті миру у Швейцарії.
"Нам потрібен не нав'язаний мир, а чесний і справедливий мир, який поважає територіальну цілісність України", - заявив він в інтерв'ю телеканалу ARD.
Шольц звинуватив путіна у спробі підірвати підтримку України серед європейських країн, роблячи вигляд, що він відкритий для мирних переговорів.
Також Шольц відхилив вимоги путіна про виведення Україною військ із чотирьох східних регіонів, частково окупованих російськими військами, як умову будь-яких мирних переговорів.
"Пропозиція путіна орієнтована здебільшого на внутрішню аудиторію в різних державах. Він прекрасно знає, що є багато громадян, які хочуть мирного розвитку. Тому він хоче приховати той факт, що саме він почав цю жорстоку війну", - сказав Шольц.
Шольц про "мирний" план путіна: "несерйозні" пропозиції15.06.2024, 11:47 • 31938 переглядiв
Доповнення
Раніше російський диктатор володимир путін заявив, що росія нібито готова почати переговори про закінчення війни в Україні, але Україні для цього необхідно вивести війська з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і оголосити про без'ядерний і позаблоковий статус. Ця заява прозвучала за день до Саміту миру, який влаштовує Україна.
МЗС України заявило про те, що останні заяви президента рф володимира путіна про готовність москви до мирних переговорів - чергові маніпулятивні спроби росія видати себе за миротворця.