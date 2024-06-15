Активнее всего враг пытается штурмовать сегодня на Покровском направлении. Семь атак - отбиты, восемь - еще продолжаются. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 13:00, передает УНН.

"Наибольшая активность врага с начала суток наблюдается на Покровском направлении. Там состоялась почти треть от всех боестолкновений за сегодня. В настоящее время общее количество вражеских атак на линии фронта достигло 44", - сообщили в Генштабе.

На Купянском направлении продолжаются семь вражеских штурмовых действий в районах Петропавловского, Андреевки, Грековки и Невского.

На Лиманском направлении враг активизировался в районе Макеевки, где сейчас ведется бой.

Также, оккупанты проявляют активность на Краматорском направлении, а именно в районе Часового Яра. Продолжается два боестолкновения.

Активнее всего враг пытается штурмовать сегодня на Покровском направлении. Семь атак - отбиты, восемь - еще продолжаются. Бои идут в районах Новоалександровки, Калинового, Сокола и Новоселовки Первой.

На Кураховском направлении количество попыток агрессора улучшить свое тактическое положение увеличилось до шести. Все - неудачные.

На Времовском направлении за сегодня отражено семь атак врага, в частности, в районах Старомайорского, Сладкого и Урожайного.

"На остальных направлениях обстановка без особых изменений", - отметили в Генштабе.

Добавим

От артиллерийских обстрелов с территории российской федерации страдают приграничные районы Черниговской и Сумской областей. С начала суток коварных артиллерийских ударов террористов подверглись: Беловоды - с направления Внезапного (рф), Грабовское - со стороны Староселья (рф), Михальчина Слобода - с Гузовки (рф).

Также агрессор со своей территории продолжает бить управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине. Со стороны Белгорода (рф) враг нанес удар двумя КАБами в направлении Синельниково. В районах населенных пунктов Тихое и Волчанск продолжаются боевые столкновения.

На Покровском направлении из-за давления врага сохраняется напряженная ситуация, продолжаются боевые столкновения - Генштаб