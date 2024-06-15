В течение 843 суток широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины зафиксировано 112 боевых столкновений. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба по состоянию на утро 15 июня, передает УНН.

Детали

Генштаб сообщил, что за минувшие сутки в целом враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 6 ракетных ударов, с применением 17 ракет, 33 авиационных удара (в частности, сбросил 56 КАБов), совершил более 3000 обстрелов, 104 из них из реактивных систем залпового огня.

Сообщается, что воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три средства ПВО, пункт управления БпЛА, три артиллерийских средства, два склада боеприпасов и 15 районов сосредоточения личного состава и ВВТ оккупантов.

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Уже сегодня состоялось 31 боевое столкновение. Оккупанты совершили 12 авиаударов с применением 19 КАБов, 547 обстрелов позиций наших войск. Также российские террористы задействовали для ударов 18 дронов-камикадзе.

На Харьковском направлении с начала суток российские террористы три раза пытались потеснить наших воинов с позиций. Возле Тихого атака отбита. Продолжается бой в двух локациях в районе Волчанска.

По уточненным данным, за вчера на этом направлении враг потерял более 112 человек убитыми и ранеными. Также уничтожена боевая бронированная машина, десять автомобилей, три единицы специальной техники и три склада с боеприпасами. Поврежден танк, две артсистемы, пять автомобилей и единица спецтехники.

На Купянском направлении сейчас продолжаются пять боестолкновений. В районах населенных пунктов Петропавловка, Андреевка, Грековка и Невское оккупанты пытаются выбить наши подразделения с позиций. Ситуация контролируется.

На Северском направлении противник атакует наших воинов возле Роздоловки. Продолжается бой. Враг успеха не имеет.

Как и за прошедшие сутки, наиболее напряженная ситуация остается на Покровском направлении. Сейчас там продолжается три боевых столкновения в районах Новоалександровки, Евгеновки и Новоселовки Первой. Столько же атак уже отбито.

Силы обороны продолжают прилагать усилия по стабилизации обстановки, наносят комплексное огневое поражение - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении успешно отражено пять попыток врага вклиниться в нашу оборону неподалеку Победы и Парасковиевки.

С начала суток на Времовском направлении наши воины отражают атаку в районе Старомайорского. Ситуация контролируется. У Урожайного и Водяного четыре боестолкновения уже завершились. Противник понес потери и перегруппировывается.

На Ореховском направлении враг совершил две неудачные попытки вытеснить украинских воинов с позиций в районе Малой Токмачки и Роботино. Потери оккупантов уточняются.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Напомним

российские войска совершили 437 атак на 10 населенных пунктов в Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников, обстрелы из РСЗО и артиллерийские обстрелы, в результате которых были разрушены жилые дома, но жертв среди гражданского населения не зафиксировано.

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