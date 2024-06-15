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На Покровському напрямку через тиск ворога зберігається напружена ситуація, тривають бойові зіткнення - Генштаб

На Покровському напрямку через тиск ворога зберігається напружена ситуація, тривають бойові зіткнення - Генштаб

Київ • УНН

 • 25077 перегляди

За 843-й день російського вторгнення в Україну зафіксовано 112 бойових зіткнень, під час яких противник здійснив 6 ракетних ударів, 33 авіаудари та понад 3000 артилерійських обстрілів.

Протягом 843 доби широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України зафіксовано 112 бойових зіткнень. Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу станом на ранок 15 червня, передає УНН.

Деталі

Генштаб повідомив, що за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 6 ракетних ударів, із застосуванням 17 ракет, 33 авіаційних удари (зокрема, скинув 56 КАБів), здійснив понад 3000 обстрілів, 104 із них з реактивних систем залпового вогню.

Повідомляється, що повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три засоби ППО, пункт управління БпЛА, три артилерійських засоби, два склади боєприпасів та 15 районів зосередження особового складу і ОВТ окупантів.

Ще плюс 1090 окупантів і 20 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога15.06.24, 07:33 • 40647 переглядiв

Вже сьогодні відбулося 31 бойове зіткнення. Окупанти здійснили 12 авіаударів із застосуванням 19 КАБів, 547 обстрілів позицій наших військ. Також російські терористи задіяли для ударів 18 дронів-камікадзе.

На Харківському напрямку від початку доби російські терористи три рази намагалися потіснити наших воїнів з позицій. Біля Тихого атаку відбито. Триває бій у двох локаціях в районі Вовчанська.

За уточненими даними, за вчора на цьому напрямку ворог втратив понад 112 осіб вбитими та пораненими.  Також знищено бойову броньовану машину, десять автомобілів, три одиниці спеціальної техніки та три склади з боєприпасами. Пошкоджено танк, дві артсистеми, п’ять автомобілів і одиницю спецтехніки.

На Куп’янському напрямку зараз тривають п’ять  боєзіткнень. В районах населених пунктів Петропавлівка, Андріївка, Греківка та Невське окупанти намагаються вибити наші підрозділи з позицій. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку противник атакує наших воїнів біля Роздолівки. Триває бій. Ворог успіху не має.

Як і минулої доби, найбільш напружена ситуація залишається на Покровському напрямку. Зараз там триває три бойових зіткнення в районах Новоолександрівки, Євгенівки та Новоселівки Першої. Стільки ж атак вже відбито.

Сили оборони продовжують докладати зусиль щодо стабілізації обстановки, завдають комплексного вогневого ураження

- йдеться у повідомленні.

На Курахівському напрямку успішно відбито п’ять спроб ворога вклинитись в нашу оборону неподалік Побєди та Парасковіївки.

Від початку доби на Времівському напрямку наші воїни відбивають атаку в районі Старомайорського. Ситуація контрольована.  Біля Урожайного та Водяного чотири боєзіткнення вже завершились. Противник зазнав втрат та перегруповується.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив дві невдалі спроби витіснити українських воїнів з позицій у районі Малої Токмачки і Роботиного. Втрати окупантів уточнюються.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо

російські війська здійснили 437 атак на 10 населених пунктів у Запорізькій області, включаючи авіаудари, атаки безпілотників, обстріли з РСЗВ та артилерійські обстріли, в результаті яких були зруйновані житлові будинки, але жертв серед цивільного населення не зафіксовано.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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