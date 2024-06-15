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Ворог найактивніше намагається штурмувати на Покровському напрямку: сім атак - відбито, вісім - ще тривають

Ворог найактивніше намагається штурмувати на Покровському напрямку: сім атак - відбито, вісім - ще тривають

Київ • УНН

 • 28490 перегляди

На даний час загальна кількість ворожих атак на лінії фронту досягла 44. Найактивніше сьогодні ворог намагається атакувати Покровський напрямок - сім атак відбито, вісім тривають, повідомили у Генштабі.

Найактивніше ворог намагається штурмувати сьогодні на Покровському напрямку. Сім атак - відбито, вісім - іще тривають. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 13:00, передає УНН.

"Найбільша активність ворога з початку доби спостерігається на Покровському напрямку. Там відбулася майже третина від усіх боєзіткнень за сьогодні. На даний час загальна кількість ворожих атак на лінії фронту досягла 44", - повідомили у Генштабі.

На Куп’янському напрямку тривають сім ворожих штурмових дій в районах Петропавлівського, Андрїївки, Греківки та Невського.

На Лиманському напрямку ворог активізувався в районі Макіївки, де наразі ведеться бій.

Також, окупанти проявляють активність на Краматорському напрямку, а саме в районі Часового Яру. Триває два боєзіткнення.

Найактивніше ворог намагається штурмувати сьогодні на Покровському напрямку. Сім атак - відбито, вісім - іще тривають. Бої точаться в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола та Новоселівки Першої.

На Курахівському напрямку кількість спроб агресора покращити своє тактичне становище збільшилась до шести. Всі - невдалі.

На Времівському напрямку за сьогодні відбито сім атак ворога, зокрема, в районах Старомайорського, Солодкого та Урожайного.

"На решті напрямків обстановка без особливих змін", - зазначили у Генштабі.

Додамо

Від артилерійських обстрілів з території російської федерації потерпають прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей. З початку доби підступних артилерійських ударів терористів зазнали: Біловоди – з напрямку Внєзапного (рф), Грабовське – зі сторони Старосєлья (рф), Михальчина Слобода – з Гузовки (рф).

Також агресор зі своєї території продовжує бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині. З боку Бєлгорода (рф) ворог завдав удару двома КАБами у напрямку Синельникового. В районах населених пунктів Тихе та Вовчанськ тривають бойові зіткнення.

На Покровському напрямку через тиск ворога зберігається напружена ситуація, тривають бойові зіткнення - Генштаб15.06.24, 11:51 • 25077 переглядiв

Антоніна Туманова

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