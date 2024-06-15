Киев • УНН
Силы обороны удерживают оборону и останавливают продвижение врага: по состоянию на 16:00 15 июня по всей линии фронта, в частности на Покровском и Кураховском направлениях, произошло 60 боевых столкновений.
По состоянию на 16:00 15 июня на фронте состоялись уже 60 боевых столкновений. Сейчас больше всего боев идут на Покровском направлении и Кураховском направлении. Силы обороны держат рубежи. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
С начала суток на фронте российско-украинской войны произошло 60 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы российского агрессора. В основном оккупанты продолжают давить на Покровском направлении
По данным Генштаба, ситуация по направлениям по состоянию на 16:00 следующая:
Агрессор увеличил количество атак на Харьковском направлении до пяти за сегодня. Бои продолжаются в районе Волчанска. Также в этом районе враг применил КАБы с территории Белгородской области (рф).
На Краматорском направлении общее количество попыток оккупантов продвинуться пока равно трем, активные боевые действия в настоящее время отсутствуют.
На Покровском направлении продолжаются девять боестолкновений в районах Новоалександровки, Калинового, Новоселовки Первой. За сегодня уже 24 раза враг пытался давить на этом направлении при поддержке авиации, в частности бомбил КАБами районы Новогродовки, Александрополя, Мирного, Желанного, Евгеновки, Новоселовки Первой и Карловки. Направление остается самым горячим.
Продолжается бой в районе Красногоровки на Кураховском направлении. Сейчас здесь насчитывается уже семь боестолкновений с начала суток.
На Времовском направлении враг пытался атаковать восемь раз. Все попытки улучшить свое тактическое положение оказались безуспешными.
На Приднепровском направлении закончилась неудачей попытка агрессора атаковать в районе Крынок.
На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.
"Наши войска контролируют ситуацию и истощают силы агрессора вдоль всей линии боевого соприкосновения", - заверили в Генштабе.
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