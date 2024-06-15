Генштаб: на фронті сьогодні відбулось вже 60 боїв. Сили оборони контролюють ситуацію
Київ • УНН
Сили оборони утримують оборону та зупиняють просування ворога: станом на 16:00 15 червня по всій лінії фронту, зокрема на Покровському та Курахівському напрямках, відбулося 60 бойових зіткнень.
Станом на 16:00 15 червня на фронті відбулися вже 60 бойових зіткнень. Наразі найбільше боїв точаться на Покровському напрямку та Курахівському напрямку. Сили оборони тримають рубежі. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Від початку доби на фронті російсько-української війни відбулося 60 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани російського агресора. В основному окупанти продовжують тиснути на Покровському напрямку
За даними Генштабу, ситуація за напрямами станом на 16:00 наступна:
Агресор збільшив кількість атак на Харківському напрямку до п’яти за сьогодні. Бої тривають в районі Вовчанська. Також в цьому районі ворог застосував КАБи з території Бєлгородської області (рф).
На Краматорському напрямку загальна кількість спроб окупантів просунутися наразі дорівнює трьом, активні бойові дії на цей час відсутні.
На Покровському напрямку тривають дев’ять боєзіткнень в районах Новоолександрівки, Калинового, Новоселівки Першої. За сьогодні уже 24 рази ворог намагався тиснути на цьому напрямку за підтримки авіації, зокрема бомбардував КАБами райони Новогродівки, Олександрополя, Мирного, Желанного, Євгенівки, Новоселівки Першої та Карлівки. Напрямок залишається найгарячішим.
Триває бій в районі Красногорівки на Курахівському напрямку. Наразі тут нараховується уже сім боєзіткнень з початку доби.
На Времівському напрямку ворог намагався атакувати вісім разів. Всі спроби поліпшити своє тактичне положення виявилися безуспішними.
На Придніпровському напрямку закінчилась невдачею спроба агресора атакувати в районі Кринок.
На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.
"Наші війська контролюють ситуацію та виснажують сили агресора вздовж всієї лінії бойового зіткнення", - запевнили у Генштабі.
Ще плюс 1090 окупантів і 20 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога15.06.24, 07:33 • 40652 перегляди