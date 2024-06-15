Секретарь СНБО высказался о "мирном плане" путина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко заявил Financial Times, что последние высказывания главы кремля владимира путина являются "демонстрацией того, что он не хочет вести переговоры" и что условия российского лидера неприемлемы для Украины, пишет УНН.

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Литвиненко сказал, что путин высказался сейчас, потому что "он боится", что Саммит мира, который начнется в Швейцарии в субботу, будет успешным.

"Наша позиция очень четкая: формула мира", - сказал Литвиненко, имея в виду план Президента Украины Владимира Зеленского из 10 пунктов для прекращения войны, который предусматривает полный вывод российских войск с территории Украины.

россию не пригласили на мирный саммит, но, как отмечается, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил FT, что "Киев может пригласить представителя москвы на второй мирный саммит в будущем".

Дополнение

Саммит мира собирается в Бюргенштоке в Швейцарии 15-16 июня. Целью встречи глав государств и правительств является выработка общего понимания пути к справедливому и длительному миру в Украине. Это должно стать основой для мирного процесса.

Представители более 90 стран соберутся в Швейцарии на конференцию по миру в Украине. россию не пригласили. В пятницу путин поставил условия мирных переговоров с Украиной.