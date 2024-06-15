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Секретар РНБО висловився про "мирний" план путіна

Київ • УНН

 • 30839 перегляди

Секретар РНБО відкидає останні заяви путіна як ознаку його небажання вести переговори.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко заявив Financial Times, що останні висловлювання глави кремля володимира путіна є "демонстрацією того, що він не хоче вести переговори" і що умови російського лідера неприйнятні для України, пише УНН.

Деталі

Литвиненко сказав, що путін висловився зараз, тому що "він боїться", що Саміт миру, який розпочнеться в Швейцарії в суботу, буде успішним.

"Наша позиція дуже чітка: формула миру", - сказав Литвиненко, маючи на увазі план Президента України Володимира Зеленського з 10 пунктів для припинення війни, який передбачає повне виведення російських військ з території України.

росію не запросили на мирний саміт, але, як зазначається, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив FT, що "Київ може запросити представника москви на другий мирний саміт у майбутньому".

Доповнення

Саміт миру збирається в Бюргенштоку у Швейцарії 15-16 червня. Метою зустрічі глав держав і урядів є вироблення спільного розуміння шляху до справедливого та тривалого миру в Україні. Це має стати основою для мирного процесу.

Представники понад 90 країн зберуться у Швейцарії на конференцію щодо миру в Україні. росію не запросили. У п'ятницю путін поставив умови мирних переговорів з Україною.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
rada-natsionalnoi-bezpeky-i-oborony-ukrainyРада національної безпеки і оборони України
financial-timesFinancial Times
ofis-prezydenta-ukrainyОфіс Президента України
shveitsariiaШвейцарія
andrii-yermakАндрій Єрмак
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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