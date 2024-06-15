Украина открыта к диалогу с Китаем, хоть делегация Пекина и не присутствует на Саммите мира. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак журналистам в кулуарах Саммита мира, проходящего в Швейцарии, передает УНН.

Сегодня Китая нет (на Саммите-ред), но мы видим, что Китай очень внимательно следит за этим процессом. Как сказал Президент в Италии два дня назад, если наши принципы справедливого мира, территориальной целостности, вопросов гуманитарной и ядерной безопасности совпадают, то диалог между нами будет и мы считаем, что открыты к тому, чтобы присоединялись такие мощные страны как Китай - заявил руководитель Офиса Президента.

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Он также указал, что никакого компромисса с независимостью Украины и никаких уступок суверенитету и территориальной целостности нашего государства во время будущих переговоров о мире не будет.