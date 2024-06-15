Україна відкрита до діалогу з Китаєм - Єрмак
Київ • УНН
Україна відкрита до діалогу з Китаєм щодо досягнення справедливого миру при збереженні своєї територіальної цілісності та суверенітету, хоча Китай не присутній на Саміті у Швейцарії.
Україна відкрита до діалогу з Китаєм, хоч делегація Пекіна і не присутня на Саміті миру. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак журналістам в кулуарах Саміту, що проходить у Швейцарії, передає УНН.
Сьогодні Китаю нема(на Саміті-ред), але ми бачимо, що Китай дуже уважно слідкує за цим процесом. Як сказав Президент в Італії два дні тому, якщо наші принципи справедливого миру, територіальної цілісності, питань гуманітарної та ядерної безпеки співпадають, то діалог між нами буде і ми вважаємо, що відкриті до того, щоб долучалися такі потужні країни як Китай
Доповнення
Він також вказав, що жодного компромісу з незалежністю України та жодних поступок суверенітетом і територіальною цілісністю нашої держави під час майбутніх переговорів про мир не буде.
На другому саміті рф можуть представити спільне бачення миру, але договір "а-ля мінськ" не підписуватимуть - Єрмак15.06.24, 15:17 • 19436 переглядiв