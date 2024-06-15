На Киевщине потушили масштабный пожар на промышленном предприятии, возникший рано утром 12 июня после ракетно-дроновой атаки. Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНН.

Детали

Пожар трое суток ликвидировали более 70 единиц техники и пять пожарных поездов.

Киевщина: 15 июня в 7:21 ликвидирован пожар на промышленном предприятии, который возник 12 июня в результате вооруженной агрессии России. говорится в сообщении

На Киевщине до сих пор ликвидируют пожар из-за атаки рф: привлечено 202 специалистов и 67 единиц техники