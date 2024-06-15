Киев • УНН
Масштабный пожар на промышленном предприятии в Киевской области, вызванный российским ракетным ударом и атакой беспилотников 12 июня, через три дня ликвидировали экстренные службы, привлекая более 70 единиц техники и пять пожарных поездов.
На Киевщине потушили масштабный пожар на промышленном предприятии, возникший рано утром 12 июня после ракетно-дроновой атаки. Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНН.
Детали
Пожар трое суток ликвидировали более 70 единиц техники и пять пожарных поездов.
Киевщина: 15 июня в 7:21 ликвидирован пожар на промышленном предприятии, который возник 12 июня в результате вооруженной агрессии России.
На Киевщине до сих пор ликвидируют пожар из-за атаки рф: привлечено 202 специалистов и 67 единиц техники12 июня 2024, 13:33 • 37367 просмотров