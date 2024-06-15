На Київщині ліквідували пожежу після російської атаки, яку гасили чотири доби
Київ • УНН
Масштабну пожежу на промисловому підприємстві в Київській області, спричинену російським ракетним ударом і атакою безпілотників 12 червня, через три дні ліквідували екстрені служби, залучивши понад 70 одиниць техніки та п'ять пожежних потягів.
На Київщині загасили масштабну пожежу на промисловому підприємстві, що виникла рано-вранці 12 червня після ракетно-дроново атаки. Про це повідомили в ДСНС, передає УНН.
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Пожежу три доби ліквідовували понад 70 одиниць техніки та п’ять пожежних потягів.
Київщина: 15 червня о 7:21 ліквідовано пожежу на промисловому підприємстві, яка виникла 12 червня внаслідок збройної агресії росії.
На Київщини досі ліквідовують пожежу через атаку рф: залучено 202 фахівців і 67 одиниць техніки12.06.24, 16:33 • 37674 перегляди