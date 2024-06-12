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На Київщини досі ліквідовують пожежу через атаку рф: залучено 202 фахівців і 67 одиниць техніки

Київ • УНН

 • 37674 перегляди

На Київщині триває ліквідація пожежі на одному з промислових обʼєктів, яка виникла внаслідок повітряної атаки росіян. Залучено 202 фахівці та 67 одиниць техніки. Падаючими уламками пошкоджено 3 будівлі та поранено одну людину.

Станом на 15:30 у Київські області продовжують ліквідувати пожежу на промисловому промислових обʼєктів, яка виникла внаслідок  атаки рф. До робіт залучили 202 фахівців, а також 67 одиниць техніки. Крім того, вже відомо про 3 будинки, пошкоджених через падіння уламків.  Про це повідомив у середу голова ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.

Станом на 15:30 на місці події працюють пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, Укрзалізниці та державного підприємства "Бориспіль". До ліквідації наслідків залучено 202 фахівці, а також 67 одиниць техніки, зокрема, пожежно-насосні станції, автомобілі повітряно-пінного гасіння, мотопомпи, пожежні потяги тощо

- написав Кравченко у Facebook.

Кравченко також повідомив, що за оперативними даними, внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей зросла кількість пошкоджених приватних будинків. Вже відомо про 3 будинки, один із яких згорів вщент. Крім того, пошкоджено господарські приміщення, гаражі, склади одного з підприємств та АЗС.

Доповнення

Внаслідок падіння уламків на Київщини одна людина отримала поранення – різану рану ноги. Медичну допомогу йому надали на місці. Від госпіталізації він відмовився.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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