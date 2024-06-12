На Київщині внаслідок ворожої агресії поранено одну особу та пошкоджено промислові та приватні об'єкти
Київ • УНН
У Київській області внаслідок ворожої атаки із застосуванням ракетного вогню та безпілотників було поранено одну людину, пошкоджено промислові та приватні об'єкти, але завдяки силам протиповітряної оборони житлові будинки та об'єкти критично важливої інфраструктури залишилися неушкодженими.
На Київщині внаслідок ворожої агресії одна людина отримала поранення, а промислові та приватні об'єкти – пошкодження. Наразі ведуться ліквідаційні роботи. Про це повідомляє голова Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.
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Сьогодні вночі регіон Київщини потрапив під атаку ворога, яка тривала майже дві години. Атака включала ракетний обстріл та використання безпілотників. Але завдяки активній роботі сил протиповітряної оборони, об'єкти житлової та критичної інфраструктури залишилися неушкодженими.
Проте внаслідок падіння уламків одна людина отримала різану рану ноги, але від госпіталізації відмовилась.
Крім того, наразі зареєстровані пошкодження на промислових та приватних об'єктах в двох районах області.
У одному з районів сталася пожежа на промисловому об'єкті, і вже залучено понад 105 осіб та 30 одиниць техніки для ліквідації наслідків. Також зазначено пошкодження приватного будинку, АЗС та гаражу через падіння уламків.
У іншому районі загорілося складське приміщення, і викликані служби активно працюють на місцях, щоб приборкати пожежу та виправити шкоду.
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