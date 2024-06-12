На Киевщине в результате вражеской агрессии один человек получил ранения, а промышленные и частные объекты - повреждения. Сейчас ведутся ликвидационные работы. Об этом сообщает председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

Сегодня ночью регион Киевщины попал под атаку врага, которая длилась почти два часа. Атака включала ракетный обстрел и использование беспилотников. Но благодаря активной работе сил противовоздушной обороны, объекты жилой и критической инфраструктуры остались невредимыми.

Однако в результате падения обломков один человек получил резаную рану ноги, но от госпитализации отказался.

Кроме того, сейчас зарегистрированы повреждения на промышленных и частных объектах в двух районах области.

В одном из районов произошел пожар на промышленном объекте, и уже привлечено более 105 человек и 30 единиц техники для ликвидации последствий. Также отмечено повреждение частного дома, АЗС и гаража из-за падения обломков.

В другом районе загорелось складское помещение, и вызванные службы активно работают на местах, чтобы укротить пожар и исправить ущерб.

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