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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Киевщине до сих пор ликвидируют пожар из-за атаки рф: привлечено 202 специалистов и 67 единиц техники

На Киевщине до сих пор ликвидируют пожар из-за атаки рф: привлечено 202 специалистов и 67 единиц техники

Киев  •  УНН

12 июня 2024, 13:33  •  24867 просмотра

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В Киевской области продолжается ликвидация пожара на одном из промышленных объектов, который возник в результате воздушной атаки россиян. Привлечено 202 специалиста и 67 единиц техники. Падающими обломками повреждены 3 здания и ранен один человек.

По состоянию на 15:30 в Киевской области продолжают ликвидировать пожар на промышленном промышленных объектов, который возник в результате атаки рф. К работам привлекли 202 специалистов, а также 67 единиц техники. Кроме того, уже известно о 3 домах, поврежденных из-за падения обломков.  Об этом сообщил в среду председатель ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.

По состоянию на 15:30 на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, Укрзализныци и государственного предприятия "Борисполь". К ликвидации последствий привлечены 202 специалиста, а также 67 единиц техники, в частности, пожарно-насосные станции, автомобили воздушно-пенного тушения, мотопомпы, пожарные поезда и т.д

- написал Кравченко в Facebook.

Кравченко также сообщил, что по оперативным данным, в результате падения обломков сбитых вражеских целей возросло количество поврежденных частных домов. Уже известно о 3 домах, один из которых сгорел дотла. Кроме того, повреждены хозяйственные помещения, гаражи, склады одного из предприятий и АЗС.

Дополнение

В результате падения обломков на Киевщине один человек получил ранение - резаную рану ноги. Медицинскую помощь ему оказали на месте. От госпитализации он отказался.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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