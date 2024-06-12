На Киевщине до сих пор ликвидируют пожар из-за атаки рф: привлечено 202 специалистов и 67 единиц техники

По состоянию на 15:30 в Киевской области продолжают ликвидировать пожар на промышленном промышленных объектов, который возник в результате атаки рф. К работам привлекли 202 специалистов, а также 67 единиц техники. Кроме того, уже известно о 3 домах, поврежденных из-за падения обломков. Об этом сообщил в среду председатель ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.

По состоянию на 15:30 на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, Укрзализныци и государственного предприятия "Борисполь". К ликвидации последствий привлечены 202 специалиста, а также 67 единиц техники, в частности, пожарно-насосные станции, автомобили воздушно-пенного тушения, мотопомпы, пожарные поезда и т.д - написал Кравченко в Facebook.

Кравченко также сообщил, что по оперативным данным, в результате падения обломков сбитых вражеских целей возросло количество поврежденных частных домов. Уже известно о 3 домах, один из которых сгорел дотла. Кроме того, повреждены хозяйственные помещения, гаражи, склады одного из предприятий и АЗС.

Дополнение

В результате падения обломков на Киевщине один человек получил ранение - резаную рану ноги. Медицинскую помощь ему оказали на месте. От госпитализации он отказался.