На Саммите мира есть российские журналисты - СМИ

На Саммите мира в Швейцарии присутствуют российские СМИ, в частности ТАСС, РИА "Новости". Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

Там присутствуют такие медиа: РИА "Новости", ТАСС, Коммерсант, "Медуза" и "Дождь".

Сообщается, что это была позиция Швейцарии - принимающей нейтральной стороны в российско-украинской войне.

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На сегодняшний день 101 страна и международная организация зарегистрировалась на первый Инаугурационный Саммит мира.

Коммюнике Саммита мира будет открытым для того, чтобы к нему присоединились страны, которые не доехали на этот Саммит. Сделать это будет можно открыто, официально заявляя о своей позиции.