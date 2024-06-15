На Саммите мира есть российские журналисты - СМИ
Киев • УНН
В Саммите мира в Швейцарии участвуют российские СМИ, такие как ТАСС, РИА Новости, Коммерсантъ, Медуза и Дождь, согласно позиции Швейцарии как нейтральной стороны в российско-украинской войне.
На Саммите мира в Швейцарии присутствуют российские СМИ, в частности ТАСС, РИА "Новости". Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.
Там присутствуют такие медиа: РИА "Новости", ТАСС, Коммерсант, "Медуза" и "Дождь".
Сообщается, что это была позиция Швейцарии - принимающей нейтральной стороны в российско-украинской войне.
Дополнение
На сегодняшний день 101 страна и международная организация зарегистрировалась на первый Инаугурационный Саммит мира.
Коммюнике Саммита мира будет открытым для того, чтобы к нему присоединились страны, которые не доехали на этот Саммит. Сделать это будет можно открыто, официально заявляя о своей позиции.