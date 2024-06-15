На Саміті миру є російські журналісти - ЗМІ
Київ • УНН
У Саміті миру в Швейцарії беруть участь російські ЗМІ, такі як ТАСС, РИА Новости, Коммерсантъ, Медуза і Дождь, згідно з позицією Швейцарії як нейтральної сторони в російсько-українській війні.
На Саміті миру у Швейцарії присутні російські ЗМІ, зокрема ТАСС, РИА "Новости". Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.
Там присутні такі медіа: РИА "Новости", ТАСС, Коммерсант, "Медуза" та "Дождь".
Повідомляється, що це була позиція Швейцарії – приймаючої нейтральної сторони у російсько-українській війні.
Доповнення
На сьогодні 101 країна та міжнародна організація зареєструвалася на перший Інавгураційний Саміт миру.
Комюніке Саміту миру буде відкритим для того, щоб до нього приєдналися країни, які не доїхали на цей Саміт. Зробити це буде можна відкрито, офіційно заявляючи про свою позицію.