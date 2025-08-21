$41.380.02
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

На фронте произошло 116 боестолкновений: четверть из них на Покровском направлении - Генштаб

Киев • УНН

 • 6 просмотра

За сутки произошло 116 боевых столкновений. Противник нанес 2 ракетных и 49 авиационных ударов, использовал 1850 дронов-камикадзе.

На фронте произошло 116 боестолкновений: четверть из них на Покровском направлении - Генштаб

С начала суток произошло 116 боевых столкновений. Противник нанес два ракетных удара 43 ракетами и 49 авиационных ударов, сбросив 70 управляемых авиационных бомб. Также использовал для ударов 1850 дронов-камикадзе и совершил 3876 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22:00, 21 августа, пишет УНН.

Детали

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили две атаки захватчиков. Враг нанес пять авиационных ударов, сбросил девять управляемых авиационных бомб и совершил 161 артиллерийский обстрел, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения сдержали пять атак врага вблизи населенных пунктов Волчанск, Хатнее, Амбарное и Западное.

На Купянском направлении наши воины отбили пять атак врага в районах Голубовки и Купянска.

На Лиманском направлении украинские воины остановили 14 штурмовых действий захватчиков вблизи населенных пунктов Карповка, Зеленая Долина, Колодязи, Диброва и в сторону Ямполя. Еще три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении противник совершил пять наступательных действий в районах Серебрянки, Выемки, Григоровки, Северска и Федоровки.

На Краматорском направлении наши защитники отбили четыре попытки захватчиков продвинуться вперед в районах Константиновки и Предтечино.

На Торецком направлении оккупанты сегодня четыре раза штурмовали позиции наших защитников в районах Александро-Калиново, Плещеевки, Софиевки, Полтавки и Торецка. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили все атаки врага.

В течение дня на Покровском направлении враг совершил 29 наступательных действий. Активность российских оккупантов фиксировалась вблизи населенных пунктов Никаноровка, Новоекономическое, Николаевка, Родинское, Миролюбовка, Красный Лиман, Проминь, Покровск, Зверово, Новопавловка, Муравка, Новоукраинка, Затишок, Котлино, Удачное, Лисовка, Дачное. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, уничтожено 107 оккупантов, из которых 71 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили один пункт управления беспилотными летательными аппаратами, один склад горюче-смазочных материалов, 47 беспилотных летательных аппаратов, шесть единиц автомобильной и две единицы специальной техники, а также поразили две вражеские пушки

- добавили в Генштабе.

На Новопавловском направлении украинские подразделения отбили 25 атак в районах населенных пунктов Воскресенка, Запорожское, Темировка, Зеленое Поле, Толстой, Лесное, Ольговское и в направлении населенных пунктов Камышеваха, Филиал. До сих пор продолжаются два боевых столкновения.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил. Вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Новоукраинка и Орехов.

На Приднепровском направлении оккупанты дважды атаковали позиции Сил обороны в направлении Антоновского моста. Противник успеха не имел. Населенный пункт Приднепровское подвергся авиационным ударам управляемыми бомбами.

Силы обороны зачистили 6 населенных пунктов от россиян на Покровском направлении - Сырский21.08.25, 18:09 • 3126 просмотров

Ольга Розгон

Война в Украине
Волчанск
Курск
Покровск
Курская область
Донецкая область
Сумская область
Многоствольная ракетная установка
Харьковская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Днепр
Черниговская область
Лайман, Украина
Херсонская область
Гуляйполе
Северск
Торецк
Константиновка
Краматорск
Беспилотный летательный аппарат
Запорожье
Купянск