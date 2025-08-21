На фронте произошло 116 боестолкновений: четверть из них на Покровском направлении - Генштаб

С начала суток произошло 116 боевых столкновений. Противник нанес два ракетных удара 43 ракетами и 49 авиационных ударов, сбросив 70 управляемых авиационных бомб. Также использовал для ударов 1850 дронов-камикадзе и совершил 3876 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22:00, 21 августа, пишет УНН.

Детали

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили две атаки захватчиков. Враг нанес пять авиационных ударов, сбросил девять управляемых авиационных бомб и совершил 161 артиллерийский обстрел, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения сдержали пять атак врага вблизи населенных пунктов Волчанск, Хатнее, Амбарное и Западное.

На Купянском направлении наши воины отбили пять атак врага в районах Голубовки и Купянска.

На Лиманском направлении украинские воины остановили 14 штурмовых действий захватчиков вблизи населенных пунктов Карповка, Зеленая Долина, Колодязи, Диброва и в сторону Ямполя. Еще три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении противник совершил пять наступательных действий в районах Серебрянки, Выемки, Григоровки, Северска и Федоровки.

На Краматорском направлении наши защитники отбили четыре попытки захватчиков продвинуться вперед в районах Константиновки и Предтечино.

На Торецком направлении оккупанты сегодня четыре раза штурмовали позиции наших защитников в районах Александро-Калиново, Плещеевки, Софиевки, Полтавки и Торецка. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили все атаки врага.

В течение дня на Покровском направлении враг совершил 29 наступательных действий. Активность российских оккупантов фиксировалась вблизи населенных пунктов Никаноровка, Новоекономическое, Николаевка, Родинское, Миролюбовка, Красный Лиман, Проминь, Покровск, Зверово, Новопавловка, Муравка, Новоукраинка, Затишок, Котлино, Удачное, Лисовка, Дачное. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, уничтожено 107 оккупантов, из которых 71 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили один пункт управления беспилотными летательными аппаратами, один склад горюче-смазочных материалов, 47 беспилотных летательных аппаратов, шесть единиц автомобильной и две единицы специальной техники, а также поразили две вражеские пушки - добавили в Генштабе.

На Новопавловском направлении украинские подразделения отбили 25 атак в районах населенных пунктов Воскресенка, Запорожское, Темировка, Зеленое Поле, Толстой, Лесное, Ольговское и в направлении населенных пунктов Камышеваха, Филиал. До сих пор продолжаются два боевых столкновения.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил. Вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Новоукраинка и Орехов.

На Приднепровском направлении оккупанты дважды атаковали позиции Сил обороны в направлении Антоновского моста. Противник успеха не имел. Населенный пункт Приднепровское подвергся авиационным ударам управляемыми бомбами.

