14:24 • 14371 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 16284 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 22881 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 14420 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 26574 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 65862 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 74252 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 77112 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 99430 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 226019 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
На фронті відбулося 116 боєзіткнеь: чверть з яких на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 120 перегляди

За добу відбулося 116 бойових зіткнень. Противник завдав 2 ракетних та 49 авіаційних ударів, використав 1850 дронів-камікадзе.

На фронті відбулося 116 боєзіткнеь: чверть з яких на Покровському напрямку - Генштаб

З початку доби відбулося 116 бойових зіткнень. Противник завдав двох ракетних ударів 43 ракетами та 49 авіаційних ударів, скинувши 70 керованих авіаційних бомб. Також використав для ударів 1850 дронів-камікадзе та здійснив 3876 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 22:00, 21 серпня, пише УНН.

Деталі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили дві атаки загарбників. Ворог завдав п’ять авіаційних ударів, скинув дев’ять керованих авіаційних бомб та здійснив 161 артилерійський обстріл, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи стримали п’ять атак ворога поблизу населених пунктів Вовчанськ, Хатнє, Амбарне та Западне.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили п’ять атак ворога в районах Голубівки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 14 штурмових дій загарбників поблизу населених пунктів Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Діброва та в бік Ямполя. Ще три бойові зіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку противник здійснив п’ять наступальних дій у районах Серебрянки, Виїмки, Григорівки, Сіверська та Федорівки.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили чотири спроби загарбників просунутися вперед у районах Костянтинівки та Предтечиного.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні чотири рази штурмували позиції наших оборонців у районах Олександро-Калинового, Плещіївки, Софіївки, Полтавки та Торецька. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили всі атаки ворога.

Впродовж дня на Покровському напрямку ворог здійснив 29 наступальних дій. Активність російських окупантів фіксувалась поблизу населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миколаївка, Родинське, Миролюбівка, Червоний Лиман, Промінь, Покровськ, Звірове, Новопавлівка, Муравка, Новоукраїнка, Затишок, Котлине, Удачне, Лисівка, Дачне. Три бойові зіткнення тривають дотепер.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 107 окупантів, з яких 71 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили один пункт управління безпілотними літальними апаратами, один склад пально-мастильних матеріалів, 47 безпілотних літальних апаратів, шість одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, а також уразили дві ворожі гармати

- додали у Генштабі.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбили 25 атак у районах населених пунктів Воскресенка, Запорізьке, Темирівка, Зелене Поле, Толстой, Лісне, Ольгівське та у напрямку населених пунктів Комишуваха, Філія. Досі тривають два бойові зіткнення.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив. Ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Новоукраїнка та Оріхів.

На Придніпровському напрямку окупанти двічі атакували позиції Сил оборони у напрямку Антонівського мосту. Противник успіху не мав. Населений пункт Придніпровське зазнав авіаційних ударів керованими бомбами.

Сили оборони зачистили 6 населених пунктів від росіян на Покровському напрямку - Сирський21.08.25, 18:09 • 3152 перегляди

Ольга Розгон

