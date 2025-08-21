$41.380.02
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
12:55 • 5726 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
12:13 • 13582 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
11:27 • 8902 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
10:22 • 16050 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 39875 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 48895 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 52140 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 76203 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 185074 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Сили оборони зачистили 6 населених пунктів від росіян на Покровському напрямку - Сирський

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про зачистку шести населених пунктів на Покровському напрямку. Українські підрозділи ліквідували сотні російських солдатів, попри чисельну перевагу ворога.

Сили оборони зачистили 6 населених пунктів від росіян на Покровському напрямку - Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський відвідав Покровський напрямок. Зокрема він побував у підрозділах, які проводять стабілізаційні дії на так званому Добропільському виступу. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.

Моя особлива увага – тим ділянкам фронту, де найважче. Відпрацював на виїзді на Покровському напрямку, зокрема в тих органах військового управління, корпусах і бригадах, які проводять стабілізаційні дії на Добропільському виступі

- написав він.

Сирський зазначив, що попри чисельну перевагу росіян, задіяні на напрямку підрозділи ЗСУ та Національної гвардії України вже зачистили шість населених пунктів та ліквідували сотні російських солдатів.

Заслухав доповіді командирів щодо особливостей оперативної обстановки, проблемних питань та потреб підрозділів. Віддав відповідні розпорядження для посилення стійкості оборони. Ключове завдання - ефективно реагувати на зміни ворожої тактики, але максимально зберігати життя захисників України

- написав генерал.

Сирський додав, що дуже результативно відпрацювали в операційній зоні окремого територіального угруповання "Донецьк" підрозділи новостворених армійських корпусів. Вони прийняли свої смуги відповідальності та знищують росіян.

Українські військові відновили контроль над більшою частиною Товстого на Донеччині21.08.25, 12:52 • 2866 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в Україні
Telegram
Покровськ
Донецька область
Національна гвардія України
Збройні сили України
Олександр Сирський
Україна
Донецьк