14:24 • 2432 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
12:55 • 5598 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
12:13 • 13499 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
11:27 • 8796 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
10:22 • 15943 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 39600 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 48629 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 51873 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 75954 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 184629 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Силы обороны зачистили 6 населенных пунктов от россиян на Покровском направлении - Сырский

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о зачистке шести населенных пунктов на Покровском направлении. Украинские подразделения ликвидировали сотни российских солдат, несмотря на численное превосходство врага.

Силы обороны зачистили 6 населенных пунктов от россиян на Покровском направлении - Сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский посетил Покровское направление. В частности, он побывал в подразделениях, которые проводят стабилизационные действия на так называемом Добропольском выступе. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

Мое особое внимание – тем участкам фронта, где труднее всего. Отработал на выезде на Покровском направлении, в частности в тех органах военного управления, корпусах и бригадах, которые проводят стабилизационные действия на Добропольском выступе

- написал он.

Сырский отметил, что несмотря на численное превосходство россиян, задействованные на направлении подразделения ВСУ и Национальной гвардии Украины уже зачистили шесть населенных пунктов и ликвидировали сотни российских солдат.

Заслушал доклады командиров относительно особенностей оперативной обстановки, проблемных вопросов и потребностей подразделений. Отдал соответствующие распоряжения для усиления устойчивости обороны. Ключевая задача - эффективно реагировать на изменения вражеской тактики, но максимально сохранять жизни защитников Украины

- написал генерал.

Сырский добавил, что очень результативно отработали в операционной зоне отдельной территориальной группировки "Донецк" подразделения новосозданных армейских корпусов. Они приняли свои полосы ответственности и уничтожают россиян.

Украинские военные восстановили контроль над большей частью Толстого в Донецкой области21.08.25, 12:52 • 2860 просмотров

Ольга Розгон

Война в Украине
Telegram
Покровск
Донецкая область
Национальная гвардия Украины
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский
Украина
Донецк