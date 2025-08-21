Силы обороны зачистили 6 населенных пунктов от россиян на Покровском направлении - Сырский
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о зачистке шести населенных пунктов на Покровском направлении. Украинские подразделения ликвидировали сотни российских солдат, несмотря на численное превосходство врага.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский посетил Покровское направление. В частности, он побывал в подразделениях, которые проводят стабилизационные действия на так называемом Добропольском выступе. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.
Мое особое внимание – тем участкам фронта, где труднее всего. Отработал на выезде на Покровском направлении, в частности в тех органах военного управления, корпусах и бригадах, которые проводят стабилизационные действия на Добропольском выступе
Сырский отметил, что несмотря на численное превосходство россиян, задействованные на направлении подразделения ВСУ и Национальной гвардии Украины уже зачистили шесть населенных пунктов и ликвидировали сотни российских солдат.
Заслушал доклады командиров относительно особенностей оперативной обстановки, проблемных вопросов и потребностей подразделений. Отдал соответствующие распоряжения для усиления устойчивости обороны. Ключевая задача - эффективно реагировать на изменения вражеской тактики, но максимально сохранять жизни защитников Украины
Сырский добавил, что очень результативно отработали в операционной зоне отдельной территориальной группировки "Донецк" подразделения новосозданных армейских корпусов. Они приняли свои полосы ответственности и уничтожают россиян.
