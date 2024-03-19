Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продает имущество АО "Мегабанк", который находится в процессе ликвидации, по сильно заниженным ценам. Об этом УНН сообщил собственник "Мегабанка" Виктор Субботин.

По словам Субботина, на открытых торгах через сайт "Prozorro.Продажи" были выставлены пулы прав требования по кредитным договорам АО "Мегабанк" на общую сумму 1,676 млрд грн, которые были обеспечены залогом на общую сумму 2,39 млрд грн. Он уточнил, что рыночная стоимость залога была подтверждена аудиторскими компаниями, входящими в Большую четверку, по результатам проверки деятельности банка в 2019, 2020 и 2021 годах. Субботин подчеркнул, что результаты этих аудиторских проверок есть у ликвидатора банка, то есть Фонда гарантирования вкладов физических лиц, и у Национального банка Украины.

"Фактическая стоимость реализации вышеупомянутых пулов составила 216 млн грн, что составляет 12,9% от начальной цены пула прав требования. То есть, утвержденный Фондом способ, порядок, состав и условия отчуждения имущества банка приводит к нарушению главного принципа, предусмотренного Законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" - реализация имущества (активов) банка по самой высокой стоимости", - отметил Субботин.

В то же время, по данным Субботина, такая "реализация активов" и "организация торгов" вызывают удивление, и такие случаи не единичны.

Владелец "Мегабанка" рассказал, что на сайте "Prozorro.Продажи" также были выставлены на продажу одним пулом права требования по кредитным договорам клиентов на общую сумму 505 млн грн. По данным "Публичного паспорта актива", общая площадь залога недвижимого имущества - около 16 тыс. кв м, а движимое имущество, исходя из описания является оборудованием этих помещений и связано с обслуживанием автомобилей. Например, в составе содержится "инфракрасная сушка, подъемники".

Указанные активы, по словам Субботина, были реализованы за 72 млн грн, что составляет 14,2% от начальной цены, или за 4 400 гривен за квадратный метр (115 долл. за кв м), даже не учитывая стоимость оборудования, которое было в этих помещениях.

В то же время, по данным сайта "Prozorro.Продажи" помещение, которое было отделением банка, было продано за 13 млн грн при начальной стоимости реализации 11,4 млн. грн (площадь помещения 406,8 кв.м.), то есть за 118%.

"И здесь возникает вопрос, а почему именно так? Куда иногда исчезает принцип - реализация имущества (активов) банка по наивысшей стоимости?! Каким образом возвращать средства государству, уплаченные вкладчикам и другим кредиторам при такой реализации имущества и активов банка?!", - отметил Субботин.

Кроме того, по его словам, вызывают недоумение и сомнения пулы, сформированные по непонятному принципу и реализованные за высокую стоимость.

"Налицо неоднородность формирования пула, где чисто банковское оборудование (банкоматы и терминалы по приему платежей) продаются вместе с объектами недвижимости (паркоместами). Даже неискушенному в "продажах" человеку понятно, что банковское оборудование и паркоместа имеют разных покупателей. И формирование такого "непонятного" пула приводит к результату когда ликвидное на банковском рынке оборудование продается по цене, ниже на 50, или более процентов от балансовой", - добавил Субботин.

Также, по его мнению, стоит обратить внимание на необычное и непонятное формирование большого пула активов для продажи на общую сумму 2,119 млрд грн, куда включены заемщики из разных секторов экономики: торговля, производство, сельское хозяйство, строительство и т.д.

Субботин отметил, что эти активы, привлекательные для отдельных секторов экономики, где работают потенциальные покупатели и, которые понимают рыночную стоимость каждого отдельного актива из соответствующего сектора экономики. Но, по его словам, они никогда не потратят средства на приобретение непрофильного для них актива.

"Формирование такого "большого пула" это понятное действие, если его конечной целью является продажа имущества банка (активов) по самой низкой стоимости", - пояснил Субботин.

Добавим

Во время журналистского расследования, которое проводил УНН, выяснилось, что Рекрут в 2023 году провела за границей или в дороге туда или обратно более 100 дней, то есть почти половину всех рабочих дней года. В 2022 году ее поездки суммарно составляли более 80 дней.

Примечательно, что согласно декларации Светланы Рекрут, в 2022 году она получила от ФГВФЛ компенсацию излишне потраченных средств на командировку в сумме более 65 тысяч грн.

В то же время, пресс-служба ФГВФЛ в 2022-2023 годах сообщала всего о трех международных мероприятиях, которые проходили за рубежом при личном участии Светланы Рекрут.

Кроме того, в ходе расследования УНН узнал, что Светлана Рекрут неоднократно использовала для поездок за границу два автомобиля Toyota Camry, которые принадлежат АО "Мегабанк", находящегося в процессе ликвидации с июля 2022 года.

Одним из автомобилей она начала пользоваться в октябре 2022 года.

В соответствии с Законом "О системе гарантирования вкладов физических лиц" имуществом банка, находящегося в процессе ликвидации, может пользоваться с целью экономии исключительно представитель ФГВФЛ, который входит в состав временной администрации. По данным сайта youcontrol, Светлана Рекрут не является уполномоченным лицом от ФГВФЛ на ликвидацию АО "Мегабанк". Сейчас от Фонда ликвидацию осуществляет Белая Ирина Владимировна.

В ответах на журналистские запросы ФГВФЛ утверждает, что Светлана Рекрут пользовалась автомобилями, которые принадлежат АО "Мегабанк" исключительно для командировок и с целью экономии средства.

Однако, по данным УНН, она 22 сентября 2022 года выезжала за границу на автомобиле Toyota Camry, принадлежащем АО "Мегабанк", вместе с родителями Валерием и Валентиной Рекрут. Вернулись они в Украину через три дня 25 сентября 2022 года. Стоит отметить, что путешествовала Светлана Рекрут с четверга по воскресенье, а значит вряд ли она на выходных с родителями на авто ликвидируемого банка ездила в служебную командировку.

Напомним

По депутатскому обращению члена Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку относительно возможного конфликта интересов Рекрут при использовании ею для поездок за границу автомобилей, принадлежащих "Мегабанку".

Кроме того, Владелец "Мегабанка" Виктор Субботин планирует обратиться в правоохранительные органы относительно использования Рекрут автомобилей банка для личных поездок за границу и продажи Фондом активов "Мегабанка" по значительно заниженным ценам.

В ответ на журналистский запрос о поездках Рекрут за границу ФГВФЛ сообщил, что сведения о перемещении должностных лиц Фонда (командировки, деловые поездки и т.д.) являются служебной информацией, имеющей ограниченный доступ, а также добавил, что Рекрут обратилась в правоохранительные органы в отношении ИА УНН.