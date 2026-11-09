Зеленский наградил известных украинских деятелей культуры и передал «Золотую Звезду» матери Владимира Вакуленко

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинскими деятелями искусства и культуры и наградил их государственными наградами. Среди награждённых — Дарья Астафьева, Тарас Тополя, участники группы "ДахаБраха" и другие известные деятели культуры. Об этом сообщил глава государства, пишет УНН.

Во время встречи Зеленский также передал орден "Золотая Звезда" матери писателя, переводчика и общественного деятеля Владимира Вакуленко, которого наградили посмертно.

Государственные награды получили Анатолий Кокуш, участники группы "ДахаБраха" Марко Галаневич и Елена Цыбульская, Дарья Астафьева, Ярослава Гресь, Валерия Гузема, Вера Кобзарь, Тарас Тополя, Любко Дереш и Юлия Козловец.

Президент отметил, что искусство играет важную роль в донесении правды о войне до международного сообщества и поддержке украинцев.

Всех нас объединяет понимание того, что культура и искусство очень нужны и важны. Это голос. Там, где Украину не слышно, там, где не все нас понимают, именно голос искусства, культуры, живописи, кино — всё то, что вдохновляет всех нас внутри государства, и то, что звучит сегодня за рубежом, — имеет большое влияние