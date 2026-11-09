Зеленський нагородив відомих українських митців та передав "Золоту Зірку" матері Володимира Вакуленка

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими митцями та культурними діячами й відзначив їх державними нагородами. Серед нагороджених – Дарія Астаф'єва, Тарас Тополя, учасники гурту "ДахаБраха" та інші відомі діячі культури. Про це повідомив глава держави, пише УНН.

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Під час зустрічі Зеленський також передав орден "Золота Зірка" матері письменника, перекладача та громадського діяча Володимира Вакуленка, якого нагородили посмертно.

Державні нагороди отримали Анатолій Кокуш, учасники гурту "ДахаБраха" Марко Галаневич та Олена Цибульська, Дарія Астаф'єва, Ярослава Гресь, Валерія Гузема, Віра Кобзар, Тарас Тополя, Любко Дереш та Юлія Козловець.

Зеленський наголосив на важливості української культури

Президент зазначив, що мистецтво відіграє важливу роль у донесенні правди про війну до міжнародної спільноти та підтримці українців.

Всіх нас об’єднує розуміння, що культура і мистецтво дуже потрібні та важливі. Це голос. Там, де Україну не чутно, там, де не всі нас розуміють, саме голос мистецтва, культури, живопису, кіно – все те, що надихає всіх нас всередині держави, і те, що звучить сьогодні за кордоном, – має великий вплив – заявив Зеленський.

Глава держави також подякував митцям за їхню діяльність.

Дякую українським митцям за все, що ви робите: за поширення правди за кордоном про те, що відбувається в нашій країні, за підтримку духу українців всередині країни – наголосив президент.

Зеленський відзначив Дарію Астаф'єву державною нагородою, за що співачка отримала орден