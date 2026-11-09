"Он обязательно останется в структуре "Динамо" — Суркис о будущем Ярмоленко 

Андрей Ярмоленко. Фото: ФК "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что капитан киевлян Андрей Ярмоленко после завершения спортивной карьеры обязательно останется в структуре клуба. Об этом Суркис сказал в эфире УПЛ ТВ, передает УНН.

Я могу сказать, что он обязательно останется в структуре киевского "Динамо". И будет выполнять ту роль, которую в "Шахтере" выполняет Дарио Срна. Но Ярмоленко еще не закончил играть в футбол. Я надеюсь, что до конца сезона он еще будет играть - сказал Суркис.

Ярмоленко, пропускавший матч против донецкого "Шахтера" из-за удаления в матче против "Кривбасса", смотрел поединок с "горняками" на трибуне рядом с Игорем Суркисом.

После матча Суркис проекту "ПРОФУТБОЛ Digital" сказал: "Андрей Николаевич переживал больше, чем я. Он сказал: "Если бы я курил, то выкурил бы не пачку сигарет, как вы, а две". Поэтому Андрей Николаевич — очень сильный человек, который еще будет продолжать играть. Вы еще увидите не один гол, который он забьет. Потом он будет делать то, что мне приходится делать".

Напомним

Вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко забил свой 125-й гол в чемпионатах Украины в матче против "Кривбасса", побив многолетний рекорд Максима Шацких (124 мяча) и возглавив список лучших бомбардиров в истории украинского первенства.