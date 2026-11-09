"Він обов’язково залишиться у структурі “Динамо” - Суркіс про майбутнє Ярмоленка 

Андрій Ярмоленко. Фото: ФК "Динамо"

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що капітан киян Андрій Ярмоленко після завершення спортивної кар’єри обов’язково залишиться у структурі клубу. Про це Суркіс сказав в ефірі УПЛ ТБ, передає УНН.

Я можу сказати, що він обов’язково залишиться в структурі київського "Динамо". І виконуватиме ту роль, яку в "Шахтарі" виконує Даріо Срна. Але Ярмоленко ще не закінчив грати у футбол. Я сподіваюся, що до кінця сезону він ще гратиме - сказав Суркіс.

Ярмоленко, який пропускав матч проти донецького "Шахтаря" через вилучення у матчі проти "Кривбасу", дивився поєдинок з "гірниками" на трибуні поруч з Ігорем Суркісом.

Після матчу Суркіс проєкту "ПРОФУТБОЛ Digital" сказав: "Андрій Миколайович переживав більше, ніж я. Він сказав: "Якби я курив, то я викурив би не пачку цигарок, як ви, а дві. Тому Андрій Миколайович це дуже потужна людина, яка буде продовжувати грати ще. Ви ще побачите не один гол, який він заб’є. Потім він буде робити те, що мені доводиться робити".

Нагадаємо

Вінгер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко забив свій 125-й гол у чемпіонатах України у матчі проти "Кривбаса", побивши багаторічний рекорд Максима Шацьких (124 м'ячі) та очоливши список найкращих бомбардирів в історії української першості.