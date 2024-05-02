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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
  •  25172 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
  •  100335 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
  •  121910 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
  •  122697 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
  •  118454 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  114744 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101696 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
1 мая 2024, 05:27  •  103949 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
30 апреля 2024, 11:59  •  125462 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
30 апреля 2024, 11:29  •  120301 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

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Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
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Для доступа к российским активам нужно иметь юридические основания и политическую волю - Пышный

Для доступа к российским активам нужно иметь юридические основания и политическую волю - Пышный

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"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  195251 просмотра
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Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

30 апреля 2024, 05:32  •  232067 просмотра
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  262222 просмотра
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  261943 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

С начала полномасштабного вторжения Министерство образования и науки при поддержке международных партнеров предоставило 218 188 устройств украинским ученикам и учителям, больше всего - в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Общество •   •  25172 просмотра
Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

В Одесской области энергетики вернули свет для более 2 тысяч семей после атаки врага

Энергетики восстановили электроснабжение для более 2 000 семей в Одесской области после ночной атаки рф.

Война •   •  7102 просмотра
В Одесской области энергетики вернули свет для более 2 тысяч семей после атаки врага

Киево-Могилянскую академию оштрафовали на 180 тысяч грн за недопуск проверки

Киево-Могилянскую академию оштрафовали на 180 000 гривен за недопуск инспекторов к осмотру 200-летних братских келий Братского монастыря, которые реставрируются на ее территории.

Общество •   •  6473 просмотра
Киево-Могилянскую академию оштрафовали на 180 тысяч грн за недопуск проверки

Постпред ООН при Украине намекнул, что Крымский мост исчезнет в этом году

Посол ООН в Украине намекнул на возможное разрушение Керченского моста, соединяющего россию и Крым, до конца 2024 года, показав иллюстрацию без моста.

Война •   •  12740 просмотра
Постпред ООН при Украине намекнул, что Крымский мост исчезнет в этом году

Для доступа к российским активам нужно иметь юридические основания и политическую волю - Пышный

Украине нужны правовые основания и политическая воля для доступа к замороженным российским активам на сумму 300 миллиардов долларов для финансирования своей обороны и восстановления после российского вторжения.

Война •   •  11956 просмотра
Для доступа к российским активам нужно иметь юридические основания и политическую волю - Пышный

Ночная атака рф по Одессе: в больнице в сложном состоянии находится 32-летний мужчина

Россия нанесла ракетный удар по Одессе, в результате которого 14 человек получили ранения, а 32-летний мужчина находится в тяжелом состоянии после операций.

Война •   •  11726 просмотра
Ночная атака рф по Одессе: в больнице в сложном состоянии находится 32-летний мужчина

Иностранные инвесторы в прошлом году вложили в экономику Украины половину от уровня 2022-го - Свириденко

В 2023 году иностранные инвесторы вложили в экономику Украины $4,25 млрд, что больше, чем в 2016-2017 годах, но составляет лишь половину от уровня 2022 года.

Экономика •   •  10082 просмотра
Иностранные инвесторы в прошлом году вложили в экономику Украины половину от уровня 2022-го - Свириденко

Кулеба: "россия уже находится в руках Китая"

По словам министра иностранных дел Украины Кулебы, у Китая есть рычаги влияния на россию. Китай может сделать больше, чтобы убедить рф изменить свое поведение.

политика •   •  12501 просмотра
Кулеба: "россия уже находится в руках Китая"

Уничтожено заказов на почти 3 млн грн: "Новая почта" сообщила о последствиях удара рф

Российские войска ударом повредили 15,5 тонн заказов на сумму почти 3 миллиона гривен.

Война •   •  11974 просмотра
Уничтожено заказов на почти 3 млн грн: "Новая почта" сообщила о последствиях удара рф

Российский беспилотник-разведчик "Орлан-10" уничтожили утром в Николаевской области

Российский разведывательный беспилотник "Орлан-10" был уничтожен в Николаевской области утром 2 мая, а накануне, 1 мая, украинские силы противовоздушной обороны сбили управляемую ракету, два ударных беспилотника "Шахед" и еще один беспилотник "Орлан-10" в южных районах Николаевской и Одесской областей.

Война •   •  11329 просмотра
Российский беспилотник-разведчик "Орлан-10" уничтожили утром в Николаевской области