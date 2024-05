Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

С начала полномасштабного вторжения Министерство образования и науки при поддержке международных партнеров обеспечило украинских учеников и учителей 218 188 девайсами. В рамках коалиции девайсов школам было передано более 45 тыс. гаджетов. Больше всего цифровых девайсов получили Харьковская, Запорожская и Днепропетровская области. Об этом журналисту УНН сообщили в МОН в ответ на запрос.

Детали

Как отметили в МОН, министерство совместно с партнерами работает над тем, чтобы как можно больше детей и учителей имели доступ к дистанционному образованию в тех регионах, где сейчас невозможно восстановить очное обучение. При таких условиях именно обеспечение девайсами - это способ иметь доступ к образованию и социализироваться для многих учеников, которые учатся онлайн.

В приоритете министерства - обеспечить девайсами для обучения всех, кто имеет соответствующую потребность.

Именно поэтому с начала полномасштабного вторжения МОН при поддержке международных партнеров обеспечило украинских учеников и учителей 218 188 девайсами. Если говорить исключительно о гаджетах, поставленных в рамках коалиции девайсов, - с начала инициативы (январь 2024 года) было передано более 45 тыс. устройств. Также сейчас идет процесс закупки и доставки остальных девайсов - более 50 тыс. единиц - отметили в МОН.

Отмечается, что сейчас 12 868 учебных заведений получили цифровые девайсы. Больше всего цифровых девайсов получили Харьковская - 39 138 единиц, Запорожская - 27 221 единиц и Днепропетровская области - 24 324 единиц.

Кроме того:

Херсонская область - 23 826;

Николаевская область - 17 290;

Донецкая область - 11 716;

Киевская область - 11 347;

Одесская область - 10 485;

Житомирская область - 8 167;

Черниговская область - 7 512;

Сумская область - 7 059;

Луганская область - 6 508;

Винницкая область - 2 593;

Львовская область - 2 554;

Ивано-Франковская область - 2 284;

Ровенская область - 2 216;

город Киев - 2 052;

Полтавская область - 1 976;

Хмельницкая область - 1 883;

Тернопольская область - 1 672;

Кировоградская область - 1 629;

Черкасская область - 1 578;

Волынская область - 1 440;

Закарпатская область - 1 124;

Черновицкая область - 633.

В МОН отметили, что в рамках инициативы 122 177 девайсов получили ученики, а также 96 011 девайсов получили учителя.

Отмечается, что школам было передано 16 075 планшетов, из которых 15 589 получили ученики, а также 202 113 ноутбуков и хромбуков, из которых 106 588 получили ученики.

Всего к инициативе коалиции девайсов приобщались следующие партнеры и передали соответствующее количество гаджетов:

ЮНИСЕФ - 38 902;

Amazon - 700;

ОАЭ - 4850;

БО "100% жизни" и "Украинская улыбка" с уникальным контентом eKidz - 973;

ЕБРР - 403.

"Имплементационными партнерами также являются Theirworld/GBC for Education, UNESCO, UNICEF. Членами коалиции являются: Education Cannot Wait, Global Partnership for Education, Ukraine House, Министерство экономики и инновации Литвы, Nova Ukraine, Google, Apple, Microsoft, HP, Lenovo, Save the Children, UNHCR, Совет Европы, Jica, KOICA", - сообщили в министерстве.

Кроме того, в МОН добавили, что в этом году есть цель покрыть критическую потребность в девайсах для обучения в 10 прифронтовых регионах, что составляет 125 461 девайсов (96 449 девайсов для детей и 29 012 для учителей). Из этого числа вместе с партнерами уже удалось закрыть потребность в более 45 000 девайсов.

Напомним

В середине апреля вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал, что сейчас в Украине 300 тысяч детей не могут нормально учиться, потому что не имеют собственного ноутбука.