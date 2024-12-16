В Минцифры анонсировали запуск Дія.Картки: что нужно знать
Киев • УНН
Михаил Федоров анонсировал запуск Дія.Картки, куда перенесут все государственные программы выплат. На карту можно будет получать зарплату, стипендии, социальные выплаты и собственные средства.
Вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал запуск Дія.Картки, куда вскоре переедут все государственные программы, передает УНН.
"Запускаем Дія.Картку. Она должна стать единым местом для всех-всех государственных выплат. Первой выплатой там будет еКнига. Но надеюсь, все текущие программы вскоре тоже переедут туда", - сообщил Федоров.
Кроме того, по его словам, на Дія.Карту можно будет получать зарплату, стипендии, социальные выплаты и даже собственные средства.
"Наконец каждая новая выплата от государства не будет создавать вам в кошельке +1 карточку. Скрестим пальцы, чтобы все работало, как задумано. Даже если сейчас у вас нет госвыплат, советую открыть Дія.Карту заранее", - добавил Федоров.
Он также призвал обновить приложение.
"Версия iOS на ревью в Apple. Ждем ее в ближайшее время", - резюмировал Федоров.
В Украине стартовала программа еКнига: кто может получить средства и как16 дек. 2024, 16:50 • 2164 просмотра