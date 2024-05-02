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Понад 218 тис. девайсів передали українським учням та вчителям для навчання в умовах війни

Понад 218 тис. девайсів передали українським учням та вчителям для навчання в умовах війни

Київ • УНН

 • 175971 перегляди

З початку повномасштабного вторгнення Міністерство освіти і науки за підтримки міжнародних партнерів надало 218 188 пристроїв українським учням та вчителям, найбільше - у Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Від початку повномасштабного вторгнення Міністерство освіти і науки за підтримки міжнародних партнерів забезпечило українських учнів та вчителів 218 188 девайсами. У межах коаліції девайсів школам було передано понад 45 тис. гаджетів. Найбільше цифрових девайсів отримали Харківська, Запорізька та Дніпропетровська області. Про це журналісту УНН повідомили в МОН у відповідь на запит.

Деталі

Як зазначили в МОН, міністерство спільно з партнерами працює над тим, щоб якомога більше дітей та вчителів мали доступ до дистанційної освіти в тих регіонах, де наразі неможливо відновити очне навчання. За таких умов саме забезпечення девайсами - це спосіб мати доступ до освіти та соціалізуватися для багатьох учнів, які навчаються онлайн.

У пріоритеті міністерства - забезпечити девайсами для навчання всіх, хто має відповідну потребу.

Саме тому від початку повномасштабного вторгнення МОН за підтримки міжнародних партнерів забезпечило українських учнів та вчителів 218 188 девайсами. Якщо говорити виключно про гаджети, поставлені в межах коаліції девайсів, - з початку ініціативи (січень 2024 року) було передано більше ніж 45 тис. пристроїв. Також наразі триває процес закупівлі та доставлення решти девайсів - понад 50 тис. одиниць

- зазначили в МОН.

Зазначається, що наразі 12 868 закладів освіти отримали цифрові девайси. Найбільше цифрових девайсів отримали Харківська - 39 138 одиниць, Запорізька – 27 221 одиниць та Дніпропетровська області - 24 324 одиниць.

Окрім того:

  • Херсонська область – 23 826; 
  • Миколаївська область – 17 290; 
  • Донецька область – 11 716; 
  • Київська область – 11 347; 
  • Одеська область – 10 485; 
  • Житомирська область – 8 167; 
  • Чернігівська область – 7 512; 
  • Сумська область – 7 059; 
  • Луганська область – 6 508; 
  • Вінницька область – 2 593; 
  • Львівська область – 2 554; 
  • Івано-Франківська область – 2 284; 
  • Рівненська область – 2 216; 
  • місто Київ – 2 052; 
  • Полтавська область – 1 976; 
  • Хмельницька область – 1 883; 
  • Тернопільська область – 1 672; 
  • Кіровоградська область – 1 629; 
  • Черкаська область – 1 578; 
  • Волинська область – 1 440; 
  • Закарпатська область – 1 124; 
  • Чернівецька область – 633.

У МОН наголосили, що у межах ініціативи 122 177 девайсів отримали учні, а також 96 011 девайсів отримали учителі.

Зазначається, що школам було передано 16 075 планшетів, з яких 15 589 отримали учні, а також 202 113 ноутбуків та хромбуків, з яких 106 588 отримали учні.

Загалом до ініціативи коаліції девайсів долучалися наступні партнери та передали відповідну кількість гаджетів:

  • UNICEF - 38 902; 
  • Amazon - 700; 
  • ОАЕ - 4850; 
  • БО “100% життя” та “Українська посмішка” з унікальним контентом eKidz - 973; 
  • ЄБРР - 403.

"Імплементаційними партнерами також є Theirworld/GBC for Education, UNESCO, UNICEF. Членами коаліції є: Education Cannot Wait, Global Partnership for Education, Ukraine House, Міністерство економіки та інновації Литви, Nova Ukraine, Google, Apple, Microsoft, HP, Lenovo, Save the Children, UNHCR, Рада Європи, Jica, KOICA", - повідомили в міністерстві.

Окрім того, в МОН додали, що у цьому році є мета покрити критичну потребу в девайсах для навчання в 10 прифронтових регіонах, що становить 125 461 девайсів (96 449 девайсів для дітей та 29 012 для вчителів). З цього числа разом з партнерами вже вдалося закрити потребу у більше 45 000 девайсів.

Нагадаємо

У середині квітня віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що наразі в Україні 300 тисяч дітей не можуть нормально навчатися, бо не мають власного ноутбука.

Павло Башинський

Павло Башинський

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