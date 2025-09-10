Від гроз до літньої спеки: погода в Україні 10 вересня

$41.250.03
9 вересня, 19:32
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім'ю обранця 9 вересня, 16:51
Під Києвом п'яний водій Lexus збив 9-річну дівчинку 9 вересня, 18:24
російські дрони залетіли у Польщу: місцевий аеропорт закритий через "незаплановану військову активність" 22:51
Польща офіційно підтвердила, що залучила власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору 23:36
Ще один аеропорт Польщі зачинений через "незаплановану військову діяльність" 00:42
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти Азербайджан 9 вересня, 19:32
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім'ю обранця 9 вересня, 16:51
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Ексклюзив
9 вересня, 15:59
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію 9 вересня, 07:22
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Борис Пісторіус
Емманюель Макрон
Беньямін Нетаньягу
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Державний кордон України
Велика Британія
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week 9 вересня, 07:45
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни? 8 вересня, 15:39
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків 8 вересня, 15:06
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде 8 вересня, 06:53
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним сином 7 вересня, 08:47
MIM-104 Patriot
NASAMS
IRIS-T
MIM-23 Hawk
Шахед-136

Від гроз до літньої спеки: погода в Україні 10 вересня

Київ • УНН

 • 46 перегляди

10 вересня Україна розділиться: західні регіони очікують дощі з грозами, тоді як південь та схід матимуть переважно суху та теплу погоду. Антициклон забезпечить стабільні умови більшості областей, а атмосферний фронт на заході принесе опади.

Від гроз до літньої спеки: погода в Україні 10 вересня

У середу, 10 вересня, погода в Україні залишатиметься контрастною: західні регіони чекають на дощі з грозами, тоді як південь і схід насолоджуватимуться теплою та переважно сухою погодою. Антициклон із північного сходу Європи забезпечить стабільні умови в більшості областей, але атмосферний фронт на заході принесе опади, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає УНН.

Деталі

Погоду 10 вересня визначатиме антициклон, який утримує тепло в центральних, південних і східних регіонах. На заході малоруховий атмосферний фронт спричинить короткочасні дощі та можливі грози.

  • Західні області (Львівська, Волинська, Рівненська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька, Закарпатська): хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, місцями грози, можливі пориви вітру до 15–20 м/с. Температура вдень +20…+25°C, у Карпатах до +17°C. Вітер південно-східний, 7–12 м/с.
    • Північні регіони (Київська, Житомирська, Чернігівська, Сумська): мінлива хмарність, без істотних опадів, у Сумській області можливі локальні дощі. Температура вдень +22…+27°C. Вітер північно-східний, 5–10 м/с.
      • Центральні області (Вінницька, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська): переважно ясно, без опадів. Температура вдень +24…+29°C. Вітер північно-східний, 3–8 м/с.
        • Південні регіони (Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька) та Крим: малохмарно, без опадів. Температура вдень +27…+32°C, місцями до +34°C. Вітер північно-східний, 5–10 м/с.
          • Східні регіони (Харківська, Луганська, Донецька): переважно ясно, без істотних опадів. Температура вдень +25…+30°C. Вітер північно-східний, 5–10 м/с.

            Погода в Києві

            У столиці 10 вересня очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура вдень +24…+26°C. Вітер північно-східний, 3–8 м/с. 

            В Україні за тиждень на понад 45% зросла кількість хворих на COVID-19 02.09.25, 09:24

