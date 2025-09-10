Від гроз до літньої спеки: погода в Україні 10 вересня
Київ • УНН
10 вересня Україна розділиться: західні регіони очікують дощі з грозами, тоді як південь та схід матимуть переважно суху та теплу погоду. Антициклон забезпечить стабільні умови більшості областей, а атмосферний фронт на заході принесе опади.
У середу, 10 вересня, погода в Україні залишатиметься контрастною: західні регіони чекають на дощі з грозами, тоді як південь і схід насолоджуватимуться теплою та переважно сухою погодою. Антициклон із північного сходу Європи забезпечить стабільні умови в більшості областей, але атмосферний фронт на заході принесе опади, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає УНН.
Деталі
Погоду 10 вересня визначатиме антициклон, який утримує тепло в центральних, південних і східних регіонах. На заході малоруховий атмосферний фронт спричинить короткочасні дощі та можливі грози.
- Західні області (Львівська, Волинська, Рівненська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька, Закарпатська): хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, місцями грози, можливі пориви вітру до 15–20 м/с. Температура вдень +20…+25°C, у Карпатах до +17°C. Вітер південно-східний, 7–12 м/с.
- Північні регіони (Київська, Житомирська, Чернігівська, Сумська): мінлива хмарність, без істотних опадів, у Сумській області можливі локальні дощі. Температура вдень +22…+27°C. Вітер північно-східний, 5–10 м/с.
- Центральні області (Вінницька, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська): переважно ясно, без опадів. Температура вдень +24…+29°C. Вітер північно-східний, 3–8 м/с.
- Південні регіони (Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька) та Крим: малохмарно, без опадів. Температура вдень +27…+32°C, місцями до +34°C. Вітер північно-східний, 5–10 м/с.
- Східні регіони (Харківська, Луганська, Донецька): переважно ясно, без істотних опадів. Температура вдень +25…+30°C. Вітер північно-східний, 5–10 м/с.
Погода в Києві
У столиці 10 вересня очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура вдень +24…+26°C. Вітер північно-східний, 3–8 м/с.
