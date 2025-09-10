От гроз до летней жары: погода в Украине 10 сентября
Киев • УНН
В среду, 10 сентября, погода в Украине будет оставаться контрастной: западные регионы ожидают дожди с грозами, тогда как юг и восток будут наслаждаться теплой и преимущественно сухой погодой. Антициклон с северо-востока Европы обеспечит стабильные условия в большинстве областей, но атмосферный фронт на западе принесет осадки, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает УНН.
Детали
Погоду 10 сентября будет определять антициклон, который удерживает тепло в центральных, южных и восточных регионах. На западе малоподвижный атмосферный фронт вызовет кратковременные дожди и возможные грозы.
- Западные области (Львовская, Волынская, Ровенская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая, Закарпатская): облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, возможны порывы ветра до 15–20 м/с. Температура днем +20…+25°C, в Карпатах до +17°C. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с.
- Северные регионы (Киевская, Житомирская, Черниговская, Сумская): переменная облачность, без существенных осадков, в Сумской области возможны локальные дожди. Температура днем +22…+27°C. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с.
- Центральные области (Винницкая, Черкасская, Полтавская, Кировоградская): преимущественно ясно, без осадков. Температура днем +24…+29°C. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с.
- Южные регионы (Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская) и Крым: малооблачно, без осадков. Температура днем +27…+32°C, местами до +34°C. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с.
- Восточные регионы (Харьковская, Луганская, Донецкая): преимущественно ясно, без существенных осадков. Температура днем +25…+30°C. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с.
Погода в Киеве
В столице 10 сентября ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура днем +24…+26°C. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с.
