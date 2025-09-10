$41.250.03
9 сентября, 19:32 • 18265 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 28279 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 31154 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 14:25 • 20831 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 47802 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 76868 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 61919 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 37568 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 30890 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 30012 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

От гроз до летней жары: погода в Украине 10 сентября

Киев • УНН

 • 1216 просмотра

10 сентября Украина разделится: западные регионы ожидают дожди с грозами, тогда как юг и восток будут иметь преимущественно сухую и теплую погоду. Антициклон обеспечит стабильные условия большинству областей, а атмосферный фронт на западе принесет осадки.

От гроз до летней жары: погода в Украине 10 сентября

В среду, 10 сентября, погода в Украине будет оставаться контрастной: западные регионы ожидают дожди с грозами, тогда как юг и восток будут наслаждаться теплой и преимущественно сухой погодой. Антициклон с северо-востока Европы обеспечит стабильные условия в большинстве областей, но атмосферный фронт на западе принесет осадки, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает УНН.

Детали

Погоду 10 сентября будет определять антициклон, который удерживает тепло в центральных, южных и восточных регионах. На западе малоподвижный атмосферный фронт вызовет кратковременные дожди и возможные грозы.

  • Западные области (Львовская, Волынская, Ровенская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая, Закарпатская): облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, возможны порывы ветра до 15–20 м/с. Температура днем +20…+25°C, в Карпатах до +17°C. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с.
    • Северные регионы (Киевская, Житомирская, Черниговская, Сумская): переменная облачность, без существенных осадков, в Сумской области возможны локальные дожди. Температура днем +22…+27°C. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с.
      • Центральные области (Винницкая, Черкасская, Полтавская, Кировоградская): преимущественно ясно, без осадков. Температура днем +24…+29°C. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с.
        • Южные регионы (Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская) и Крым: малооблачно, без осадков. Температура днем +27…+32°C, местами до +34°C. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с.
          • Восточные регионы (Харьковская, Луганская, Донецкая): преимущественно ясно, без существенных осадков. Температура днем +25…+30°C. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с.

            Погода в Киеве

            В столице 10 сентября ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура днем +24…+26°C. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с. 

