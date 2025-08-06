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Бій з вітряками: маркетинг на фармринку заборонений майже пів року, а нардеп Кузьміних і далі з ним бореться

Київ • УНН

 • 15433 перегляди

Сергій Кузьміних, попри заборону маркетингових договорів на фармринку, продовжує просувати тези щодо впливу маркетингу на ціни ліків.

Бій з вітряками: маркетинг на фармринку заборонений майже пів року, а нардеп Кузьміних і далі з ним бореться

Попри те, що заборона маркетингових договорів на фармацевтичному ринку діє вже майже пів року, народний депутат Сергій Кузьміних продовжує повторювати тези фармацевтичної компанії "Дарниця" і наполягати на тому, що саме маркетинг винен у високих цінах на ліки в Україні, пише УНН.

Деталі

З 1 березня 2025 року діє повна заборона на укладання маркетингових договорів між виробниками ліків і аптеками. Основним аргументом ініціаторів цієї заборони було зниження цін на ліки для пацієнтів. Минуло вже майже 6 місяців, але обіцяного ефекту так і не немає. Навпаки - за даними аналітиків, середня вартість деяких ліків зросла.

Сьогодні навіть у Міністерстві охорони здоров'я визнають - ціни після заборони маркетингових договорів не знизилися.

Попри ці факти, Сергій Кузьміних знову говорить про маркетинг як головне зло. У своєму новому дописі нардеп заявляє, що пацієнти вимагають повністю заборонити маркетинг, щоб стримати зростання цін.

"Пацієнти вимагають: до завершення війни маркетингові платежі мають бути обнулені. Зекономлені мільярди виробники повинні направити на зниження цін на препарати!" - наголошує нардеп.

Однак ці платежі вже й так заборонено, але "зекономлені" на них кошти, а це близько пів мільярда гривень на місяць, виробники, схоже, не спрямували на знижки на ліки. 

Виникає логічне запитання: чому Кузьміних - член комітету ВР з питань здоровʼя нації - знаючи про неефективність заборони, продовжує наполягати на вже виконаних заходах? Відповідь може критися у його зв’язках із фармацевтичним бізнесом.

Як відомо, Кузьміних ще до парламентської кар’єри мав контакти з великим фармбізнесом. Зокрема, благодійна організація "Фонд родини Загорій", заснована власниками фармзаводу "Дарниця" Катериною та Глібом Загоріями, у 2016-2018 роках надала понад 9,5 млн грн фонду братів Кузьміних. Сьогодні ж нардеп активно просуває наративи, які повністю збігаються з позицією цього виробника - повна заборона маркетингу, аптеки занадто сильні і їх треба обмежувати.

Можна довго сперечатись про доцільність маркетингових платежів, але очевидно одне: вони були заборонені, а обіцяного зниження цін не відбулося. 

Нагадаємо

Журналісти УНН, поспілкувавшись із представниками фармринку та наближеними до родини власників заводу "Дарниця" Катерини та Гліба Загоріїв джерелами, зʼясували, що на початку літа 2024 року Загорії, імовірно, розробили план перерозподілу ринку, мета якого - витіснення дрібних виробників, усунення великих дистриб’юторів і перенесення відповідальності за високі ціни на ліки на аптечні мережі. Реалізація цього задуму без політичної підтримки була б неможливою, тож, за словами джерел, "Дарниця" звернулася до народного депутата Сергія Кузьміних, давнього знайомого родини і голови підкомітету з фармації. 

Першим етапом стала кампанія проти аптечного маркетингу, який був представлений у публічному просторі як головна причина "накруток" на ціни. У результаті публічного тиску МОЗ змушене було обмежити маркетинг, однак обіцяного зниження цін не відбулося - виробники, зокрема "Дарниця", знизили вартість лише на кілька препаратів зі списку ТОП-100, тоді як ціни на інші ліки залишилися незмінними або почали зростати. Водночас прибуток "Дарниці", за різними оцінками, зріс на пів мільярда гривень щомісяця

Попри те, що обіцяного ефекту для пацієнтів не було досягнуто, Кузьміних продовжує відкрито просувати інтереси "Дарниці" - і через соцмережі, і через підконтрольні медіа, і на закритих зустрічах. Окрім того, за даними журналістів, благодійний фонд, співзасновником якого є Кузьміних, отримував значні суми від фонду родини Загоріїв - співвласників "Дарниці". Це навіть стало предметом перевірки НАЗК.

Лілія Подоляк

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