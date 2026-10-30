Українські військові дронами FP-1 уразили Новокуйбишевський НПЗ у росії

Сили оборони 30 жовтня за допомогою дронів FP-1 уразили Новокуйбишевський НПЗ у самарській області рф. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал компанії Fire Point - виробника дронів.

За даними компанії, зафіксовано численні влучання по території заводу. Зокрема, одна з уражених установок - гідроочищення дизельного пального.

Новокуйбишевський НПЗ має проєктну потужність переробки близько 8,8 млн тонн нафти на рік.

Як повідомляє Telegram-канал Exilenova+, після удару українських військових на Новокуйбишевському НПЗ зафіксовано щонайменше 11 осередків пожежі.

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Удари Сил оборони по російських НПЗ створюють додаткові проблеми для нафтопереробної галузі рф. Пошкодження критичного обладнання змушує підприємства витрачати значні кошти на ремонт, шукати альтернативних постачальників і скорочувати виробництво нафтопродуктів. Водночас через санкції росії складніше отримувати іноземні технології та комплектувальні для відновлення пошкоджених потужностей. Як пояснили опитані УНН експерти, повторні атаки посилюють цей ефект: навіть після ремонту підприємства залишаються вразливими до нових ударів. Скорочення переробки також може створювати додатковий тиск на внутрішній ринок пального та збільшувати витрати на його постачання між регіонами.

Дрони FP-1 подолали понад 2500 км і уразили два об’єкти в омську: під ударом завод "омський каучук" та склад OZON