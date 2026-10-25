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Дрони FP-1 подолали понад 2500 км і уразили два об’єкти в омську: під ударом завод "омський каучук" та склад OZON

Київ • УНН

 • 866 перегляди

Українські дрони FP-1 подолали понад 2500 км і вдарили по заводу "омський каучук" та складу OZON в омську. Завод забезпечує близько 25% виробництва каучуків у рф.

Дрони FP-1 подолали понад 2500 км і уразили два об’єкти в омську: під ударом завод "омський каучук" та склад OZON

Українські далекобійні дрони FP-1 увечері 24 жовтня уразили одразу два об’єкти в російському омську, подолавши понад 2500 км від кордону. Під удар потрапили "омський каучук" - один із найбільших нафтохімічних заводів рф - та логістичний складський комплекс маркетплейсу OZON. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал компанії Fire Point - виробника дронів.

Деталі

FP-1 подолали понад 2500 км від кордону та уразили одразу два об’єкти в омську

 - йдеться у повідомленні компанії.

У Fire Point зазначили, що Сили оборони атакували завод "омський каучук" - одне з найбільших нафтохімічних підприємств рф. За оприлюдненими раніше даними, підприємство забезпечувало близько 25% російського виробництва бутадієн-метилстирольних каучуків.

Також уже традиційно під удар потрапив логістичний складський комплекс компанії OZON

 - додали в компанії.

Співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман також зробив репост момент ураження в Омську оприлюднив у "X".

Додатково

Напередодні, у ніч на 24 жовтня, дрони FP-1 уразили ще одне підприємство каучукової галузі рф - завод "Тольяттікаучук" у Самарській області, на який, за даними Fire Point, припадає близько 25% російського ринку синтетичного каучуку. Продукція заводу використовується у виробництві російського озброєння, включно з балістичними ракетами.

омськ, розташований за понад 2500 км від кордону, дрони FP-1 уражають не вперше: раніше вони кілька разів атакували омський НПЗ - найбільший нафтопереробний завод рф, востаннє 8 жовтня.

Євген Устименко

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