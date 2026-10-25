Дроны FP-1 преодолели более 2500 км и поразили два объекта в омске: под ударом завод "омский каучук" и склад OZON
Киев • УНН
Украинские дроны FP-1 преодолели более 2500 км и нанесли удар по заводу "омский каучук" и складу OZON в Омске. Завод обеспечивает около 25% производства каучуков в рф.
Украинские дальнобойные дроны FP-1 вечером 24 октября поразили сразу два объекта в российском омске, преодолев более 2500 км от границы. Под удар попали "омский каучук" - один из крупнейших нефтехимических заводов рф - и логистический складской комплекс маркетплейса OZON. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал компании Fire Point — производителя дронов.
Детали
FP-1 преодолели более 2500 км от границы и поразили сразу два объекта в омске
В Fire Point отметили, что Силы обороны атаковали завод "Омский каучук" — одно из крупнейших нефтехимических предприятий рф. Согласно ранее обнародованным данным, предприятие обеспечивало около 25% российского производства бутадиен-метилстирольных каучуков.
Также уже традиционно под удар попал логистический складской комплекс компании OZON
Совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман также сделал репост момента поражения в Омске, опубликованный в "X".
Дополнительно
Накануне, в ночь на 24 октября, дроны FP-1 поразили еще одно предприятие каучуковой отрасли рф - завод "Тольяттикаучук" в Самарской области, на который, по данным Fire Point, приходится около 25% российского рынка синтетического каучука. Продукция завода используется в производстве российского вооружения, включая баллистические ракеты.
Омск, расположенный более чем в 2500 км от границы, дроны FP-1 поражают не впервые: ранее они несколько раз атаковали Омский НПЗ — крупнейший нефтеперерабатывающий завод рф, последний раз 8 октября.