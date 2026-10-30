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Украинские военные дронами FP-1 поразили Новокуйбышевский НПЗ в россии

Киев • УНН

 • 630 просмотра

Предприятие имеет проектную мощность переработки около 8,8 млн тонн нефти в год.

Украинские военные дронами FP-1 поразили Новокуйбышевский НПЗ в россии

Силы обороны 30 октября с помощью дронов FP-1 поразили Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал компании Fire Point — производителя дронов.

По данным компании, зафиксировано множество попаданий по территории завода. В частности, одна из пораженных установок — гидроочистки дизельного топлива.

Новокуйбышевский НПЗ имеет проектную мощность переработки около 8,8 млн тонн нефти в год.

Как сообщает Telegram-канал Exilenova+, после удара украинских военных по Новокуйбышевскому НПЗ зафиксировано не менее 11 очагов возгорания.

Добавим

Удары Сил обороны по российским НПЗ создают дополнительные проблемы для нефтеперерабатывающей отрасли рф. Повреждение критического оборудования вынуждает предприятия тратить значительные средства на ремонт, искать альтернативных поставщиков и сокращать производство нефтепродуктов. В то же время из-за санкций россии сложнее получать иностранные технологии и комплектующие для восстановления поврежденных мощностей. Как объяснили опрошенные УНН эксперты, повторные атаки усиливают этот эффект: даже после ремонта предприятия остаются уязвимыми для новых ударов. Сокращение переработки также может создавать дополнительное давление на внутренний рынок топлива и увеличивать расходы на его поставки между регионами.

Дроны FP-1 преодолели более 2500 км и поразили два объекта в омске: под ударом завод "омский каучук" и склад OZON25.10.26, 15:07 • 5083 просмотра

Евгений Царенко

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