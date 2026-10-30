Украинские военные дронами FP-1 поразили Новокуйбышевский НПЗ в россии

Силы обороны 30 октября с помощью дронов FP-1 поразили Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал компании Fire Point — производителя дронов.

По данным компании, зафиксировано множество попаданий по территории завода. В частности, одна из пораженных установок — гидроочистки дизельного топлива.

Новокуйбышевский НПЗ имеет проектную мощность переработки около 8,8 млн тонн нефти в год.

Как сообщает Telegram-канал Exilenova+, после удара украинских военных по Новокуйбышевскому НПЗ зафиксировано не менее 11 очагов возгорания.

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Удары Сил обороны по российским НПЗ создают дополнительные проблемы для нефтеперерабатывающей отрасли рф. Повреждение критического оборудования вынуждает предприятия тратить значительные средства на ремонт, искать альтернативных поставщиков и сокращать производство нефтепродуктов. В то же время из-за санкций россии сложнее получать иностранные технологии и комплектующие для восстановления поврежденных мощностей. Как объяснили опрошенные УНН эксперты, повторные атаки усиливают этот эффект: даже после ремонта предприятия остаются уязвимыми для новых ударов. Сокращение переработки также может создавать дополнительное давление на внутренний рынок топлива и увеличивать расходы на его поставки между регионами.

Дроны FP-1 преодолели более 2500 км и поразили два объекта в омске: под ударом завод "омский каучук" и склад OZON