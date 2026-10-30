Україні потрібно 29 млрд євро міжнародної допомоги до кінця року - Корецький

Фінансування Сил оборони України буде забезпечене в повному обсязі, але щоб покрити інші бюджетні витрати, необхідно ще приблизно 29 мільярдів євро міжнародної фінансової підтримки. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Сергій Корецький, передає УНН.

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"Фінансування Сил оборони буде забезпечене в повному обсязі. Це безумовний пріоритет. Усі платежі регіональних бюджетів за вересень виконані в повному обсязі, як і обіцяв Уряд. Найближчими днями будуть дозакриті всі платежі за жовтень. Водночас міжнародна фінансова підтримка залишається критично важливою для забезпечення інших бюджетних видатків до кінця року, зокрема планів стійкості. Уряд виконав усі свої зобов’язання, а Парламент ухвалив низку важливих законопроєктів. Це дає нам можливість отримати щонайменше 4 млрд євро вже в листопаді. Вкотре дякую народним депутатам за підтримку цих рішень. Проте загальна потреба у фінансуванні становить близько 29 млрд євро", – заявив прем’єр-міністр

За його словами, для своєчасного надходження решти коштів необхідно ухвалити ще низку законопроєктів наступного сесійного тижня.

"Будь-яка затримка у голосуванні може призвести до того, що частина міжнародного фінансування не надійде цього року. Це створює ризики повторного вимушеного призупинення фінансування окремих статей видатків. Усі міністри активно залучені до роботи в комітетах і парламентських групах. Надаємо всю необхідну інформацію і розʼяснення. Розраховуємо і надалі на таку ж плідну і результативну співпрацю з Парламентом", – додав Сергій Корецький.

Нагадаємо

Державний бюджет України на 2027 рік 28 жовтня ухвалила Верховна Рада у першому читанні. Серед пріоритетів — оборона, соцвиплати та підвищення зарплат військовим.