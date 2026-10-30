Украине необходимо 29 млрд евро международной помощи до конца года — Корецкий

Финансирование Сил обороны Украины будет обеспечено в полном объёме, однако для покрытия других бюджетных расходов необходимо ещё около 29 миллиардов евро международной финансовой поддержки. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передаёт УНН.

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"Финансирование Сил обороны будет обеспечено в полном объёме. Это безусловный приоритет. Все платежи региональных бюджетов за сентябрь выполнены в полном объёме, как и обещало Правительство. В ближайшие дни будут полностью закрыты все платежи за октябрь. Вместе с тем международная финансовая поддержка остаётся критически важной для обеспечения других бюджетных расходов до конца года, в частности планов устойчивости. Правительство выполнило все свои обязательства, а Парламент принял ряд важных законопроектов. Это даёт нам возможность получить не менее 4 млрд евро уже в ноябре. В очередной раз благодарю народных депутатов за поддержку этих решений. Однако общая потребность в финансировании составляет около 29 млрд евро", — заявил премьер-министр

По его словам, для своевременного поступления остальных средств необходимо принять ещё ряд законопроектов на следующей сессионной неделе.

"Любая задержка с голосованием может привести к тому, что часть международного финансирования не поступит в этом году. Это создаёт риски повторного вынужденного приостановления финансирования отдельных статей расходов. Все министры активно участвуют в работе комитетов и парламентских групп. Предоставляем всю необходимую информацию и разъяснения. Рассчитываем и впредь на такое же плодотворное и результативное сотрудничество с Парламентом", — добавил Сергей Корецкий.

Напомним

Государственный бюджет Украины на 2027 год 28 октября приняла Верховная Рада в первом чтении. Среди приоритетов — оборона, социальные выплаты и повышение зарплат военнослужащим.