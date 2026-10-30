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Україна призупинила удари по НПЗ росії після тиску Трампа - WSJ

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Українські військові нещодавно припинили удари по російських НПЗ після тиску президента США Дональда Трампа. Пауза може тривати до листопада.

Україна призупинила удари по НПЗ росії після тиску Трампа - WSJ

Україна призупиняє удари по російських нафтопереробних заводах після тиску з боку США. Про це з посиланням на джерела повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Українські військові призупинили удари по російських нафтопереробних заводах, повідомили джерела, обізнані з операціями, після того, як тижні тиску з боку президента Трампа похитнули довіру Києва до підтримки США

- ідеться у публікації.

"Неофіційна пауза, яка, як очікується, триватиме до проміжних виборів у США, але потенційно й глибше в листопаді, розпочалася на початку минулого тижня в розпал кризи в американо-українських відносинах", повідомили джерела.

Це сталося після заяв Трампа і того, як SpaceX Ілона Маска обмежила використання Україною супутникового інтернет-сервісу Starlink, пише видання.

Новина про паузу з'явилася на тлі поновлення зусиль щодо відновлення мирних переговорів, що підтримуються США, для припинення війни рф проти України.

російські НПЗ нарощують виробництво дизпального після угоди зі США - Reuters26.10.26, 18:31 • 5399 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
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