Україна призупинила удари по НПЗ росії після тиску Трампа - WSJ

Україна призупиняє удари по російських нафтопереробних заводах після тиску з боку США. Про це з посиланням на джерела повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Українські військові призупинили удари по російських нафтопереробних заводах, повідомили джерела, обізнані з операціями, після того, як тижні тиску з боку президента Трампа похитнули довіру Києва до підтримки США - ідеться у публікації.

"Неофіційна пауза, яка, як очікується, триватиме до проміжних виборів у США, але потенційно й глибше в листопаді, розпочалася на початку минулого тижня в розпал кризи в американо-українських відносинах", повідомили джерела.

Це сталося після заяв Трампа і того, як SpaceX Ілона Маска обмежила використання Україною супутникового інтернет-сервісу Starlink, пише видання.

Новина про паузу з'явилася на тлі поновлення зусиль щодо відновлення мирних переговорів, що підтримуються США, для припинення війни рф проти України.

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